Desinteresse: 10 Anzeichen, dass die Frau kein Interesse an Ihnen hat

Platz 5: Sie ruft nicht zurück

Tja, da sitzen Sie nun: das Handy in der Hand, der Inhalt einer Big Box in Ihren Lungen, die 6. Flasche Pils am Hals und vor allem sie in Ihrem Kopf aber nicht am Ohr! Wenn Sie bislang der Meinung waren, nur Frauen warten auf Anrufe, haben Sie sich getäuscht. Es gibt auch die Sorte, die einen Heidenspaß daran findet, Sie zu quälen. Tun Sie sich selbst den Gefallen und bleiben Sie realistisch. Folgende Möglichkeiten sollten Sie daher nicht in Betracht ziehen: a) Sie kann sich nicht melden, da sie sich seit 48 Stunden in einem Funkloch befindet, b) Sie hat über Nacht ihr Gedächtnis verloren c) Sie wurde von Terroristen in einen unterirdischen Bunker verschleppt. Akzeptieren Sie einfach die Wahrheit: Sie hat kein Interesse! Punkt, aus, basta!