Die besten Fitness-Gadgets 2017 für Ihr Training

Kopfhörer für kabelloses Sporttracking: Jabra Elite Sport

Etwa 250 Euro

Die komplett drahtlosen Kopfhörer Elite Sport von Jabra sind die perfekten Begleiter für alle Musik-begeisterten Sportler. Die 2 Ear Buds werden mit unterschiedlichen Ohrpolstern und Flügeln an die individuelle Ohrmuschel angepasst, damit sie beim Sport nicht verrutschen. Der Sound ist für kabellose Stöpsel sehr gut, die Bedienung mit kleinen Knöpfen an den Buds ebenfalls. Der Akku hält 3 Stunden (mit dem kleinen Ladecase, in das die Stöpsel gelegt werden) können Sie die Zeit auf bis zu 9 Stunden verlängern. Über die Hear-Through-Funktion gibt der Kopfhörer per Mikrophon auch Außengeräusche aufs Ohr – ideal für Läufer und Radfahrer. Der größte Pluspunkt des Jabra Elite Sport sind allerdings die umfassenden Fitness- und Sport-Funktionen. Im rechten Ohrstöpsel steckt ein Herzfrequenzsensor, der Ihren Puls misst. In der dazugehörigen App gibt's weitere Features für Ausdauersportler: Hier werden neben Herzschlag auch Strecke und verbrauchte Kalorien gemessen. Infos kommen auf Wunsch regelmäßig oder per Knopfdruck als Audioansagen. Die App analysiert das Training und gibt Verbesserungsvorschläge, bietet einen VO2max Fitness-Test und Regenerationstipps an. Kraftsportler können ein Zirkeltraining machen. Die App bietet vordefinierte Kurz-Workouts und über 50 Übungen, zu denen es Infos (Übungsname, Zeitintervall oder geforderte Wiederholungszahl sowie Pausenzeiten) direkt als Audioansage aufs Ohr gibt.

Der Jabra Elite Sport im Test

Der Elite Sport kann alles, was ein Breitensportler fürs Trainings-Tracking braucht. Mit den individuellen Anpassungsoptionen sitzt er relativ bequem im Ohr, die Bedienung ist sehr leicht, das Tracking von Lauf- oder Radstrecke (über GPS des Smartphones), Geschwindigkeit und Herzfrequenz funktioniert sehr zuverlässig. Besonders gut finde ich die Hear-Through-Funktion: Hier bekomme ich im Straßenverkehr trotz Musik auf dem Ohr nahezu alles mit. Die Fitness-Zirkel -Optionen sind nett, aber nicht für jeden sinnvoll (es werden hauptsächlich Bodyweight-Übungen angeboten). Plus: Der Klang ist wirklich sehr, sehr gut. Momentan der ultimative Sportkopfhörer.