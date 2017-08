Die 50 heißesten Sexstellungen des Kamasutra

Sexstellungen des Kamasutra: Der fliegende weiße Tiger

Wenn Sie hinten sind, haben Sie Ihre Hände frei. Beste Gelegenheit also, Ihre Liebste überall zu streicheln und anzufassen, wo es Spaß macht: Zum Beispiel am Bauch, an den Brüsten, den Hüften und am Po. Während sich Ihre Süße durch das tiefe Eindringen an einer Stimulation des G-Punktes erfreuen kann, können Sie den aufreizenden Anblick aus bester Sicht genießen.

Technischer Anspruch: ★★✩✩✩

Erotische Wertung: ★★★★★

So geht's: Sie liegt auf einem oder mehreren Kissen auf dem Bauch. Sie legen sich auf sie und halten sie an der Hüfte fest. Je enger ihre Partnerin die Beine zusammendrückt, desto intensiver wird’s für Sie beide. Seien Sie ein sanfter Tiger und beißen ihr ganz leicht in den Nacken, während Sie in sie eindringen. Das Ergebnis werden Sie sehen – und hören.