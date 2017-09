Der Anspruchsvollste: Gran Paradiso (4.061 Meter)

Gran Paradiso – bei diesem Namen muss der Gipfel einfach in die Liste. Ob der Berg paradiesisch ist, muss jeder für sich selbst herausfinden.

Der Gran ParadisoHier geht's zu passenden Produkten auf Amazon.de! liegt im Val Savaranche, einem Seitental des Aostatals. Er ist in unserer Liste der anspruchvollste Gipfel, bietet aber auch die meisten Variationsmöglichkeiten. Bis Pfingsten lohnt sich für den guten Skifahrer ein Aufstieg mit den Brettern. Der Aufstieg muss in jedem Fall zu Fuß bewältigt werden. Sie übnernachten im Rifugio Vittorio Emanuele II., einer Hütte auf 2.732 Metern, bevor am nächsten Tag die restlichen 133 Höhenmeter anstehen.

Charakter:

Bis auf den Gipfelgrat reiner Gletscheranstieg ohne steile Passagen. Der Gletscher weist zudem kaum Spalten auf. Am Grat ist auf 30 Metern Länge der zweite UIAA Grad im Klettern gefordert. Die Passage lässt sich aber gut absichern. Trotzdem sind Grundkenntnisse im Klettern und Sichern nötig.

Start und Ziel:

Pont im Val Savaranche ist der Startpunkt für den Hüttenzustieg zum Rifugio Vittorio Emanuele II. Von dort geht es am nächsten Morgen weiter zum Gipfel.

Gehzeiten:

Zur Hütte: 3 Stunden, zum Gipfel: 6,5 Stunden (4,5 im Aufstieg, 2 im Abstieg), jeweils 1.350 Höhenmeter.

Route:

Vom Rifugio nach Norden durch Blockfelder zum Beginn der Moränen, diese aufwärts bis zur Gletscherzunge verfolgen. Auf dem Gletscher immer rechtshaltend hinauf. Kurz vor dem Gipfel über einen letzten etwas steileren Eishang empor, dabei hält man sich etwas links unterhalb des Grates zur Rechten. Von einem Joch zieht der felsige Grat fast eben zum Gipfel, seine Querung verlangt den zweiten UIAA Grad.

Gefahren:

Bei schlechter Sicht ist die Orientierung ein großes Problem, dann helfen nur noch Karte und Kompass weiter.

Karte und Führer:

Gran Paradiso / La Grivola / Cogne vom Istituto Geografico Centrale (Turin), Blatt Nr. 101, 1:25.000.