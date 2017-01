Sport bei Kälte: 5 Gründe, warum Sie bei Minusgraden trainieren sollten

Raus jetzt! Gerade im Winter sollten Sie draußen trainieren, denn Sport bei Minusgraden macht Sie fitter, robuster und relaxter. Der ultimative Ratgeber für Sport bei Kälte

Ziehen Sie sich warm an und zeigen Sie Ihren 4 Wänden die kalte Schulter, denn: "Ausdauertraining bei winterlicher Witterung verbessert in vielerlei Hinsicht Ihre Leistungsfähigkeit", so die Frankfurter Sportwissenschaftlerin und Fachbuchautorin Dr. Sandra Ückert ("Temperatur und sportliche Leistung", Meyer & Meyer, um 28 Euro). Wir erklären das im Detail, sagen, wie Sie Ihr Training gestalten und worauf Sie achten müssen, damit die Minusgrade Sie nicht umhauen.

1.Argument für Sport bei Kälte: Frost schont das Herz



"Beim Ausdauersport in der Kälte muss der Körper für die Thermoregulation weniger Energie aufwenden", so Ückert. Je mehr Sie sich körperlich anstrengen, desto mehr Wärme erzeugt Ihr Körper. Bei Kälte wirkt das wie eine Heizung, die den Körper vor Unterkühlung schützt. Ist es draußen warm, muss Ihr Körper überschüssige Wärme loswerden: Die Herzfrequenz steigt. Bei Kälte muss Ihr Herz für gleiche Leistung weniger pumpen, dadurch sinkt die Belastung.

2. Argument für Sport bei Kälte: Kälte macht schneller

Eine Studie der University of Massachusetts in Boston zeigt: Bei Kälte bringen Ausdauersportler mehr Leistung. Wissenschaftler verglichen die Marathon-Ergebnisse aus 7 Städten und fanden heraus, dass die schnellsten Zeiten bei Temperaturen zwischen 1 und 10 Grad Celsius gelaufen wurden. Sobald die Temperaturen stiegen, wurden die Zeiten schlechter. Die optimale Temperatur legten die Forscher auf 5 Grad fest. Was hinter dem Ganzen steckt: Hohe Außentemperaturen belasten nicht nur Ihren Kreis-lauf in weit stärkerem Maße, auch die Muskeln bekommen weniger Sauerstoff. Grund: Wenn Sie in der Wärme Sport treiben, findet eine Umverteilung des Blutes statt, so dass mehr Blut durch die Haut und weniger durch die arbeitende Muskulatur fließt. Das hat dann unter dem Strich zur Folge, dass Ihre Leistungsfähigkeit erheblich sinkt.

3. Argument für Sport bei Kälte: Minusgrade machen froh

Ausdauertraining in der Kälte regt die Produktion des Glückshormons Serotonin an und wirkt depressiver Stimmung 4-mal besser entgegen als Antidepressiva – so eine US-Studie der Duke University in Durham/North Carolina. 30 Minuten Kardiotraining, 2-mal wöchentlich, über 4 Monate hinweg – diese Dosis genügte, damit sich die Laune der Probanden deutlich messbar besserte.

4. Argument für Sport bei Kälte: Winter stärkt die Abwehr

Schluss mit Niesen! US-Forscher der Appalachian State University haben herausgefunden, dass Sport im Winter das Immunsystem und damit Ihre Gesundheit kräftigt. Die Erkältungsanfälligkeit von 1000 Probanden während der kühleren Jahreszeit wurde dabei in Relation zu deren Ausdauersportpensum gesetzt. Diejenigen, die draußen Sport trieben, litten nur halb so oft an Erkältungen wie Bewegungsmuffel. Wenn die Aktiven doch mal krank wurden, dauerten die Erkältungen bei ihnen nur halb so lange wie bei den Couch-Potatoes. Eine Erklärung dafür: Die Temperaturunterschiede zwischen drinnen und draußen fördern die Durchblutung, stärken das Immunsystem.

5. Argument für Sport bei Kälte: Eiswasser baut Stress ab

Gerade nach einem harten Arbeitstag tut Sport in der Kälte gut. Wie britische Wissenschaftler der University of Hull festgestellt haben, bauen Sie Stress dann besser ab. Idee dahinter: Ist es draußen kühl, gehen Sie konzentrierter zu Werke, fokussieren sich voll auf den Sport. Als besonders effektiv stellten sich auch kurze Schwimmeinheiten in ungefähr 18 Grad kaltem Wasser heraus.