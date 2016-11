5 Trainingsprinzipien, mit denen Sie brechen können

Trainingsprinzip 3: Vermeiden Sie deftiges und fettes Essen, denn das ist der einfachste Weg, um nicht selbst fett zu werden.

Warum ist diese Ernährungsregel sinnvoll?

Die Fakten wiegen schwer: 100 Gramm Fett haben satte 900 Kalorien – Kohlenhydrate und Proteine kommen bei gleicher Menge mit 400 Kalorien auf weniger als die Hälfte.

Wann trifft die Regel nicht zu?

„Ob Sie zu- oder abnehmen, bestimmt nur die Gesamt-Kalorienbilanz“, – also Energiezufuhr und –verbrauch – erklärt Gießing. Wer auf Grund seines Körpergewichts und der Arbeit, die er verrichtet, einen Tagesbedarf von 3000 Kalorien hat und nur 2800 konsumiert, verliert an Gewicht – selbst wenn viel Energie aus Fetten stammt. Langzeitstudien am Menschen haben gezeigt, dass es keinen oder nur einen völlig zu vernachlässigenden, von der Kalorienzufuhr unabhängigen Einfluss des Fetts auf die Entstehung von Übergewicht gibt. In ihrer Bösartigkeit unterschätzt werden hingegen oft die einfachen Kohlenhydrate. „Sehr viele davon sind in allen gezuckerten Produkten, Weißbrot und anderen Backwaren aus Weißmehl enthalten“, so der Fachmann. Das Hinterhältige an diesen Nährstoffen ist, dass der Körper sie extrem schnell ins Blut aufnehmen kann. Folge: Er schüttet verstärkt Insulin aus, das die Speicherung der Kohlenhydrate in den Zellen beschleunigt. Das wiederum lässt den Blutzuckerspiegel so rapide sinken, dass Ihr Hirn wieder Appetit meldet. Bedienen Sie sich erneut, obwohl die Kohlenhydrat-Speicher gefüllt sind, greift der Körper zu drastischen Maßnahmen: Er baut Kohlenhydrate in Fette um, damit er sie langfristig bunkern kann.

>>> Freispruch fürs Fett: Warum Fette gesund sind

Wie brechen Sie die Ernährungsregel?

Heute wird’s herzhaft! Wer sich die Sättigungsbeilagen spart, muss selbst bei sehr fettreichen Mahlzeiten kein schlechtes Gewissen haben. Stimmt die Kalorienbilanz, sind bis 50 Prozent Fett am Tag okay. Reduzieren Sie im Gegenzug die Kohlenhydrat-Zufuhr auf 20 bis 30 Prozent (im Schnitt vertilgt man das Doppelte). So klappt’s: Halbieren Sie Sättigungsbeilagen wie Reis und Nudeln, meiden Sie Weißmehl-Produkte, Süßes und gezuckerte Speisen, wie bestimmte Zerealien. Dann können Sie gern ein Spiegelei mit viel Speck in die Pfanne hauen (weniger als 1 Prozent Kohlenhydrate!).