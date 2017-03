7 Anzeichen für gesundes Sperma

Sie machen Sport, essen gerne Fisch und schlafen nackt? Ihre Chancen stehen gut, dass Sie gesundes Sperma haben

Seit Jahrzehnten haben immer weniger Männer gesundes Sperma. Eine dänische Studie aus dem Jahre 1992, die Mitte der 2000er von französischen Wissenschaftlern bestätigt wurde, kam zu dem Resultat, dass die Anzahl von Spermien pro Milliliter Samenflüssigkeit seit dem Zweiten Weltkrieg um 50 % gesunken ist. Die Anzahl von abnormen Samenzellen steigt wiederum ständig. Abnorme Formen sind: fehlerhafter Kopf, Hals oder Schwanz des Spermiums oder das Fehlen der Kopfkappe (Acrosom), ausgelöst durch einen Enzymschaden, was das Eindringen in die Eizelle und die Befruchtung erschwert (Globozoospermie).

Gesunde Samenzellen lassen sich durch diese 4 Parameter klassifizieren:

Zum Glück gibt's bereits einige wissenschaftliche Untersuchungen, aus denen sich Anzeichen für gesundes Sperma ableiten lassen. Auf diese 7 sollten Sie achten:

Anzeichen 1 für gesundes Sperma: Sie treiben Sport und schauen wenig TV Männer, die mindestens 15 Stunden in der Woche intensiv oder moderat trainieren, haben 73 % mehr Spermien als diejenigen, die 5 Stunden und weniger in der Woche im Fitnessstudio sind, so eine Studie der Harvard School of Public Health (HSPH). Zudem stellten die Wissenschaftler fest, dass Männer, die 20 und mehr Stunden vor dem TV sitzen, 44 % weniger Spermien aufweisen. Eine kürzlich veröffentliche Studie der Urmia Universität (Iran) kam bei einem ähnlichen Test sogar zu dem Ergebnis, dass Männer, die regelmäßig bei moderater Intensität trainieren (3 bis 4 Mal die Woche Laufen für 25 bis 40 Minuten), bessere Testresultate aufwiesen als Probanden, die hochintensiv trainierten. Fazit der Wissenschaftler: Sport schützt die Samenzellen vor Entzündungen, Schädigungen von freien Radikalen und ungesundem Lebensstil. >>> Alles, was Sie über Sperma wissen sollten

Die Anzahl von abnormen Samenzellen steigt ständig © Marochkina Anastasiia / Shutterstock.com Anzeichen 2 für gesundes Sperma: Sie stehen auf Vitamine und Spurenelemente Die Vitamine C, E, das B-Vitamin Folsäure sowie Spurenelemente wie Zink und Selen können die Qualität Ihres Spermiums verbessern. Gerade Männer mittleren Alters (44+) vermindern auf diese Weise das Beschädigungsrisiko ihrer Samenzellen-DNA, so das Ergebnis einer Studie der TU in München.



Vitamin C hatte den größten Effekt mit 20 % weniger beschädigter Samenzellen. Vitamin E erhöht die Beweglichkeit der Spermien und Zink senkt ihren Energiebedarf, so dass dem Schwimmer kurz vor den Eizellen nicht die Luft ausgeht. Selen finden Sie in Fisch. Hülsenfrüchte sowie Rind- und Putenfleisch enthalten besonders viel Zink. Petersilie und Grünkohl gehören zu den Top 3 Gemüsesorten mit Folsäureanteil.



Anzeichen 3 für gesundes Sperma: Sie sehen nicht aus wie Brad Pitt Männer, die besonders maskuline Zügen aufweisen (weite Wangenknochen und ein Kinn so breit wie ein Hausblock) – wie etwa Brad Pitt oder George Clooney –, haben qualitativ schlechtere Spermien als ihre weniger männlich aussehenden Rivalen, behauptet ein Forscherteam aus Spanien, Australien und Kolumbien. Über den Grund sind sich die Wissenschaftler noch unsicher: Typisch männliche Gesichtszüge stehen in Verbindung mit einem höheren Testosteronlevel, von dem wiederum angenommen wird, dass er das Sperma negativ beeinflussen könnte. Spekuliert wird auch über eine Art evolutionären Ausgleich: Ein Mann verbrauche demnach seine Attraktivitäts-Ressourcen entweder für ein maskulines Aussehen oder eben für eine gute Spermienproduktion. Beides gehe offenbar nicht. >>> Das sollten Sie über das Männerhormon Testosteron wissen

Anzeichen 4 für gesundes Sperma: Sie mögen Fisch Wer gerne Fisch wie Lachs und Thunfisch isst, hat nicht nur gesundes Sperma: Die Anzahl der Spermien ist auch 1 Drittel höher als bei Männern, die kaum Fisch auf ihrem Essensplan haben. Der Grund: Die in Fisch reichhaltig vorhandenen Omega-3 Fettsäuren spielen eine wichtige Rolle bei der Produktion von Samenflüssigkeit, stellten Wissenschaftler der Harvard School of Public Health fest. Burger- und Bacon-Liebhaber schneiden am schlechtesten ab: "Wir fanden heraus, dass der Verzehr von industriell verarbeiteten Fleisch die Qualität der Samen verschlechterte – und der Verzehr von Fisch sie verbesserte", so Studienleiterin Dr. Myriam Afeiche gegenüber der Daily Mail. >>>70 Rezepte für Fisch und Meeresfrüchte

Der Bauchumfang beeinflusst die Spermienqualität © Elnur / Shutterstock.com Anzeichen 5 für gesundes Sperma: Sie haben eine schlanke Taille Wenn Sie Ihr Kinn auf die Brust legen können und dabei noch Ihre Füße sehen, können Sie durchatmen. Denn Ihr Bauchumfang und damit das Gewicht beeinflussen die Qualität Ihrer Schwimmer, haben verschiedene Studien europäischer und US-amerikanischer Universitäten nachgewiesen. Bei dicken und übergewichtigen Männern sei die Qualität der Spermien schlechter, ihre Anzahl niedriger und die Menge des Ejakulats geringer. Es muss aber nicht gleich ein Waschbrettbauch sein: Männer mit einem Bauchumfang von über 100 Zentimetern haben weniger und vor allem weniger gesundes Sperma als Männer mit einer Taille von 93 Zentimetern, so eine niederländische Untersuchung. Möglicher Grund: Zu viel Bauchspeck beeinflusst die Ausschüttung von Geschlechtshormonen und die Entwicklung der Samen. Ein Mann mit einem durchschnittlichen Body-Mass-Index (BMI) von 20 bis 25 hatte ein Ejakulatsvolumen von 3,3 Millilitern. Jene, die darüber lagen, kamen nur auf 2,8 Milliliter. >>>Body-Mass-Index schnell und kostenlos berechnen

Anzeichen 6 für gesundes Sperma: Sie schlafen nackt und tragen tagsüber Boxershorts Ist Ihre Unterhose zu eng, kann das Ihre Fruchtbarkeit beeinflussen. Eine Studie aus dem Jahr 2012 stellte fest, dass es in lockeren Unterhosen kühler ist als in zu eng anliegenden Shorts. Hitze verschlechtert wiederum die DNA-Integrität des Spermas, so die Forscher. Männer in weiten Boxershorts sind demnach zu 24 % weniger von unbeweglichen Spermien betroffen. Je beweglicher die Samen, desto besser. Denn Beweglichkeit erhöht die Chance der Spermien, die Eizellen zu erreichen und zu befruchten. Wer Nachwuchs plant, sollte sogar nackt schlafen. Denn unter der Bettdecke ist es oftmals noch wärmer für den Genitalbereich als hinter engen Unterhosen und Jeans.