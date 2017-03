Wearable-Trend: Der große Smartwatch-Vergleich 2017

Smartwatches für Männer im Vergleich: Apple Watch Series 2

Preis: ab 419 Euro

Die "Apple Watch Series 2"“ hat im Vergleich zum Vorgängermodell so einige Upgrades erhalten: Neben einem schnelleren Dual-Core Prozessor und einem superhellen Display sind vor allem das integrierte GPS/GLONASS sowie die Wasserdichtigkeit bis 50 Meter echte Highlights. Am Design und der intuitiven Bedienung per Touchscreen und Krone ändert sich indes nichts. Generell darf sich die 2. Generation der Apple Watch ungeniert zur neuen Oberklasse der Smartwatches zählen, allerdings ist sie nur mit einem iPhone 5 oder höher nutzbar. Was das Fitness-Tracking angeht, ist die neueste Apple Watch ein bemerkenswerter Alleskönner: Kein anderes Gadget deckt derzeit so viele Sportarten ab. Lauf- bzw. Sporteinsteiger bekommen ein wertvolles Tool, um ihr Training zu planen, zu tracken und auszuwerten.

Wie auch der Vorgänger ist die Apple Watch Series 2 in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich (38 und 42 Millimeter). Das Gehäuse ist entweder aus Aluminium, Edelstahl oder Keramik und in den Farben Silber, Grau, Roségold, Gold oder Schwarz erhältlich. Dazu kommt eine große Auswahl an Armbändern in diversen Farben und Materialien.

Weitere Features: Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Herzfrequensmesser, Umgebungslichtsensor, Bluetooth 4.0. Armband austauschbar.

Größe/Gewicht (38 mm): 38,6 x 33,3 x 11,4 Millimeter / 28,2 g (Aluminium-Modell ohne Armband)

Größe/Gewicht (42 mm): 42,5 x 36,4 x 11,4 Millimeter / 34,2 g (Aluminium-Modell ohne Armband)

Display: 272x340 Pixel (38 mm-Modell) und 312 x 390 Pixel (42 mm-Modell)

Speicherplatz: 2 GB für Musik

>>> Die Apple Watch Series 2 im Sport-Test