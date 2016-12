Vom Hänfling zum Muskelpaket: 7 Tipps für die perfekte Body-Transformation

Body-Transformations-Tipp 2: der perfekte Wiederholungs-Rhythmus

Klar, Ihre Wiederholungszahlen sind wichtig. Genau wie die Anzahl absolvierter Sätze. Wirklich rund wird Ihr Trainingsplan aber erst mit einer zusätzlichen Einheit: der Belastungszeit. Die so genannte Time under Tension (TUT) zeigt an, wie lange Sie für einen Satz brauchen. Jede Wiederholung unterteilt sich übrigens in 2 Phasen: 1. Die konzentrische, in der Sie den Widerstand überwinden. Bei den meisten Übungen, etwa bei Bizeps-Curls, ist das die Aufwärtsbewegung. 2. Die exzentrische, bei der Sie dem Widerstand nachgeben. In den meisten Fällen, so auch bei Curls, stellt dies die Abwärtsbewegung dar. Rechenbeispiel: 4 Sekunden exzentrische und 1 Sekunde konzentrische Belastung ergeben unterm Strich 5 Sekunden pro Wiederholung. Erst mit diesen Angaben können Sie ermitteln, wie lange ein Satz insgesamt dauert. Zehn 5-sekündige Wiederholungen multiplizieren sich zu einer TUT von 50 Sekunden. Reduzieren Sie die exzentrische Bewegung auf 2 Sekunden, entsteht in unserem Beispiel eine viel geringere TUT von 30 Sekunden. Was Sie daraus lernen? Erstens sollte jeder gute Trainingsplan die TUT berücksichtigen. Fehlt die Angabe, ist’s wie kurz vor dem Last-Minute-Urlaub: Sie wissen, dass Sie losfahren, jedoch überhaupt nicht, wohin. Zweitens sollten Sie die TUT ernst nehmen, exakt einhalten und regelmäßig variieren. Eine exzentrische Bewegung kann im Extremfall schon mal 10 Sekunden dauern. Das tut weh, aber für Ihre Gains ist das ziemlich gut.

>>> Der ultimative Ratgeber zum Muskelaufbau

Body-Transformations-Tipp 3: die richtige Trainingsplan-Struktur

Training soll Spaß machen. Auch die Variation ist für den Trainingserfolg entscheidend. Das heißt aber nicht, dass Sie in jedem Workout freestylen wie Samy Deluxe. So verlockend es auch sein mag, in jeder Einheit die Übungen wild zusammenzuwürfeln, überlassen Sie das besser den Crossfit-Fans. Denn schließlich trainieren Sie für ein optisches Ziel – die Body Transformation – und nicht dafür, als Erster fertig zu sein. Das Maximum für Muskelaufbau und Fettverbrennung holen Sie nur heraus, wenn Sie mindestens 4 Wochen an einem vorher ausgearbeiteten Plan festhalten. Erst dann sollten Sie bewusst weitere Methoden und Übungen verwenden sowie Satz-, Wiederholungs- und Pausenzahlen gezielt neu bestimmen. Passen Sie auch die Zielsetzung monatlich an. Die besten Erfahrungen habe ich damit gemacht, wenn ich die Pläne meiner Athleten jeden Monat wechselweise entweder auf Muskelaufbau oder auf Kraft abgestimmt habe. Klar können einzelne Pläne auch ein Best-of beider Ziele beinhalten. Sehen Sie sich nur mal die imposanten Powerbuilder an.

>>> Ihr Trainingsplan für mehr Muskeln in 8 Wochen