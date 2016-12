Muskelschwund: 7 Tipps gegen Muskelabbau

Muskeln aufzubauen ist harte Arbeit. Problem: Ihr Körper baut eben diese Muskeln kontinuierlich wieder ab. 7 Tipps, mit denen Sie Muskelabbau verhindern

Wann baut der Körper Muskeln ab?

Im Prinzip ist Muskelaufbau abhängig vom sogenannten Protein-Turnover, erklärt Fitness-Professor Stephan Geisler von der IST-Hochschule in Düsseldorf. Dazu gehört erstens die Protein-Synthese, die insbesondere nach einem eiweißreichen Essen erhöht ausfällt. Zweitens ist der Turnover abhängig vom Protein Breakdown – dem Abbau der Proteine. Dieser fällt stärker aus, wenn man keine Nährstoffe zur Verfügung hat. Dieses ständige Auf und Ab verläuft über den kompletten Tag und ist völlig normal. Daher: keine Panik, wenn Sie mal 4 bis 5 Stunden nichts essen, so bauen Sie nicht direkt Muskeln ab. Stattdessen kommt lediglich das Verhältnis von Protein-Synthese und Protein-Breakdown ins Wanken. Es gibt sogar Menschen, die aus Angst vor dem Muskelabbau nach 3 bis 4 Stunden Schlaf aufstehen. Das ist Blödsinn, sagt Geisler. Nachts schüttet Ihr Körper wichtige Hormone aus. Wer den Schlaf unterbricht, erwartet hier also eher ein Defizit. Ob 3, 4 oder 5 Stunden zwischen Ihren Mahlzeiten liegen, spielt in der Gesamtsicht keine tragende Rolle. Wichtig ist allerdings, dass Sie nach dem Training essen. Da braucht Ihr Körper die Nährstoffe, vor allem Eiweiß. Wer abends trainiert, sollte Proteine bevorzugen, die langsam abgebaut werden. Casein ist hier ein gutes Beispiel, welches etwa in Sauermilchprodukten enthalten ist. Nachts brauchen Sie also keine Angst vor dem Muskelabbau zu haben. Viel effektiver: durchschlafen!

Die Hauptursache für Muskelabbau: Der Muskel wird nicht mehr beansprucht, keine neuen Reize werden gesetzt. Für den Körper ist es dann schlicht und einfach zu anstrengend, Muskelzellen, die nicht mehr benutzt werden, mit Energie zu versorgen. Dieser Prozess kann bereits nach 1 bis 2 Wochen Trainingspause beginnen. Plus: Ab dem 30. Lebensjahr verlieren Sie ohne Gegenmaßnahmen jedes Jahr Muskelmasse, etwa 3 Kilo pro Jahrzehnt. Dagegen helfen nur: Krafttrainung und unsere 7 Tipps gegen Muskelabbau.