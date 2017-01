Diese 8 Lebensmittel sollten Sie zu Hause auf Vorrat haben

Thunfisch aus der Dose ist vielfältig (und einfach) in der Zubereitung, lange haltbar, eiweißreich und mega lecker © Bogdan Wankowicz / Shutterstock.com

2. Thunfisch aus der Dose

Thunfisch aus der Dose sollte jeder Mann in seinem Küchenschrank bunkern. Thunfisch ist besonders reich an gesunden Omega-3-Fettsäuren. Die ungesättigten Fette treiben nicht nur Ihre Regeneration vorran, sondern helfen auch noch dabei das Eiweiß, dass Sie über die Nahrung aufnehmen, in körpereigenes Eiweiß umzuwandeln.

Apropos Eiweiß: Der Meeresbewohner ist ein ideales Muskelfutter, da Thunfisch jede Menge Eiweiß enthält, nämlich satte 25 Gramm pro 100 Gramm. Zudem hat er wenig Kalorien (bevorzugen Sie die Variante „Thunfisch im eigenen Saft bzw. Wasser“) und braucht so gut wie keine Vorbereitung, wenn Sie ihn in einem Gericht verwenden wollen. Wie wäre es beispielsweise mit einem Thunfisch-Baguette oder einem proteinreichen Thunfisch-Salat?

>>> Unsere besten Thunfisch-Rezepte

3. Nüsse

Dass Nüsse gesund sind, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Und auch beim Abnehmen können sie eine große Hilfe sein, obwohl sie ziemlich viele Kalorien enthalten. Schon eine Handvoll Nüsse reichen aus, um Sie für einige Stunden satt und den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Sie versorgen Sie dabei nicht nur mit gesunden, ungesättigten Fettsäuren, sondern auch mit Ballaststoffen und pflanzlichem Eiweiß, sowie Vitaminen und Mineralstoffen. Nüsse sind aber nicht nur der perfekte Snack für Zwischendurch: Zahlreiche Gerichte können mit Nüssen aufgepeppt werden. Zum Beispiel können Sie Nüsse fettfrei in der Pfanne rösten und so einem simplen Salat mehr Biss verleihen. Oder Sie werfen ein paar Nüsse in Ihre Gemüsepfanne oder ins Curry. Mehr Rezepte mit Nüssen gibt es hier.

4. Hülsenfrüchte

Bohnen aus der Dose sind ewig haltbar und können daher in großen Mengen gekauft werden können, um dann immer griffbereit im Schrank zu stehen. Sie liefern Ihnen eine Menge pflanzliches Eiweiß (im Durchschnitt rund 20 Gramm pro 100 Gramm) und eignen sich zum Beispiel gut als Beilage zu Fleisch oder als Einlage in einem Eintopf. Auch eine schnelle Hack-Pfanne mit Gemüse und Kidneybohnen ist schnell gemacht. Natürlich spricht nichts dagegen, Bohnen auch in getrockneter Form zu kaufen. Allerdings können Sie diese dann nicht spontan verwenden da Sie sie erst stundenlang einweichen müssen. Daher sind Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Kidneybohnen & Co. aus der Dose immer eine gute Wahl. Übrigens: Auch Linsen sind super gesund und gehören regelmäßig auf den Speiseplan. Hier am besten zu den schnell kochenden roten Linsen greifen.