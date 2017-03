Lunchtime: Die 8 schlimmsten Abnehm-Fehler beim Mittagessen

Ein kaltes Erfrischungsgetränk gehört für die meisten zu einem guten Mittagessen dazu. "Ist doch gar nicht so schlimm, steht doch light drauf", denken Sie? Leider falsch. Zwar wird der Zucker durch kalorienarme Süßungsmittel ersetzt, die haben es aber faustdick hinter den Ohren. Da Sie Ihrem Körper durch den süßen Geschmack nur vortäuschen, Kalorien zu liefern, fängt der Bauch schnell wieder an zu knurren. Der wartet nämlich sehnsüchtig auf die angekündigte Energie. Besser: ein großes Glas Wasser mit Zitrone.

Einfach am Vorabend die doppelte Menge kochen oder schon für mehrere Tage die Lunchbox packen. Klingt langweilig? Ganz und gar nicht, Vorkochen ist unter dem (wesentlich cooleren) Namen Meal Prep gerade wieder total angesagt in der Fitness-Szene. Und keine Sorge, das heißt nicht, dass Auswärtsessen tabu ist, nur eben nicht jeden Tag.

Denn wer sich zu viel davon auf seinen Teller schaufelt, verwandelt seinen eigentlich gesunden Salat blitzschnell in eine kleine Kalorienbombe. Also: In Zukunft mehr Salat (ja, nur die grünen Blätter), mehr Gemüse und weniger Toppings. "So werde ich doch nie satt". Keine Panik, kombinieren Sie Ihren Salat einfach mit einem Brötchen, einer Laugenbrezel oder einer Suppe. Beim Dressing gilt: Weniger ist mehr. Ein Schuss Essig, Öl, Salz und Pfeffer reichen schon aus und schmecken wesentlich besser, als das fette Fertigzeug.

"Was? Das ist ein Abnehm-Fehler?" Verstehen Sie uns bloß nicht falsch: Salat ist gesund, hat wenig Kalorien , kein Fett und ist deshalb zum Abnehmen perfekt geeignet. Dabei sprechen wir aber von den grünen Blättern und Rohkost wie Gurken, Tomaten, Karotten. Die große Abnehm-Falle lauert nämlich am Salat-Buffet in der Kantine zwischen kalorienreichen Dressings und Toppings wie Croutons oder Käse, z.B. Feta, Mozzarella oder Parmesan.

Essen und arbeiten? Konzentrieren Sie in der Pause sich nur auf eine Sache © RomarioIen / Shutterstock.com

Fehler 6: Sie essen vor dem Computer

Eine gern gesehene Abnehm-Sünde beim Mittagessen und besonders "beliebt", wenn sich die Arbeit mal wieder auf dem Schreibtisch stapelt. Dann werden die Mails schnell nebenher gecheckt, während man sich geistesabesend irgendwas in den Mund schiebt. Das Essen wird dabei zur Nebensache und genau da steckt die Gefahr. Ihre Aufmerksamkeit ist ganz woanders, sodass Sie nicht merken, wann Sie wirklich satt sind. Schlimmstenfalls essen Sie einfach weiter bis der Teller leer ist. Die Rechnung gibt es dann in Form eines aufgeblähten und vollen Bauchs, der die Arbeit am Nachmittag noch viel schwerer macht. Übrigens: Das gleiche gilt auch vor dem Fernseher.

Fehler 7: Sie greifen zu abgepackten Snacks



Auf den ersten Blick sehen der abgepackte Salat oder das Sandwich nach einer gesunden Mahlzeit aus. Aber der Schein trügt. Im Dressing, dem Topping oder dem Belag schummeln sich die Kalorien fast ungesehen auf Ihre Hüfte. Und so richtig lecker sind die Fertigprodukte doch auch nicht. Hier gilt: lieber selber vorkochen, ganz nach dem Prinzip des Meal Preps (siehe Punkt 4). Da wissen Sie, was drin steckt und besser schmecken tut's auch. Es muss ja nicht gleich jeden Tag sein, aber 1 bis 2 Mal die Woche bekommen Sie das schon hin.

Fehler 8: Sie lassen das Mittagessen oft ganz ausfallen



Wer das Mittagessen ganz ausfallen lässt, kämpft am Nachmittag nicht nur mit einem lästigen Hungergefühl, sondern auch mit einem Energie- und Leitungstief. Und das nur, um 500 Kalorien beim Mittagessen zu sparen? Definitiv eine schlechte Idee. Ihr Körper braucht regelmäßig Nahrung bzw. Nährstoffe, um all seine Körperfunktionen (Gehirn!) aufrechtzuerhalten. Wird er nicht mit Nährstoffen versorgt, fährt Ihr Stoffwechsel runter und Sie verbrennen weniger Kalorien – beim Abnehmen eher kontraproduktiv. Außerdem wird das Hungergefühl immer größer, genau wie das Loch in Ihrem Magen. Das ist nicht nur unangenehm, sondern endet spätestens am Abend in einem Fressflash, durch den die eingesparten Kalorien in kürzester Zeit wieder futsch sind.

In diese Fallen tappen Sie beim Mittagessen in Zukunft nicht mehr. Langkettige Kohlenhydrate, Ballaststoffe und reichlich Eiweiß sollten mittags eigentlich auf dem Speiseplan stehen, denn die machen lange satt und beugen Heißhunger vor, ohne dabei Ihr Kalorienkonto zu sprengen.