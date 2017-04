Alexa, Siri & Co.: Die coolsten Funktionen der Sprachassistenten

Wie nützlich sind Siri, Alexa, Google Assistant und Cortana wirklich? Die überzeugendsten Funktionen der Sprachassistenten im Vergleich. Plus: die witzigsten Antworten auf (blöde) Fragen

Wer im Leben mal nicht weiter weiß, fragt Oma und Opa, denn die haben eigentlich immer zu allem einen verdammt klugen Rat parat. Doch geht es nach dem Willen von Apple, Amazon und Google, soll der Weisheit letzter Schluss künftig von Siri, Alexa und Google Assistant kommen. Smarte Sprachassistenten, die auf möglichst jede Frage eine Antwort haben und auf Kommando für Sie E-Mails schreiben, Musik abspielen oder das Licht dimmen. Bringen Sie das erst einmal Ihren Großeltern bei!

Bleibt die große Frage, wer sich unter den Sprachassistenten eigentlich am besten macht. Wir haben verglichen und stellen Ihnen deren stärksten oder auch skurrilsten Funktionen und Features vor. Ach, und eines vorweg: Witze erzählen können sie allesamt, allerdings mehr oder weniger gut.

Siri ist fest in Apples Betriebssysteme iOS, macOS, watchOS und tvOS integriert und läuft damit quasi auf allen aktuellen Apple-Produkten – vom iPhone über das MacBook bis hin zu Apple TV. Besonders einfach klappt das Vorlesen und Schreiben von Nachrichten. Auch hat Apple bei der Bedienung des sogenannten Smart Homes per Sprache die Nase vorn: Mit entsprechendem "HomeKit"-Zubehör verändert Siri auf Befehl das Licht, regelt das Klima im Haus oder verschließt und öffnet Türen.

Und wer schon immer davon genervt war, dass Siri den eigenen Namen jedes Mal falsch ausspricht, kann ihr das mit "Sprich [Name] richtig aus" ein für alle Mal beibringen. Besonders talentiert ist Siri zudem bei Sportfragen: "Wer ist größer: Mats Hummels oder Phillip Lahm?", "Wer hat für Borussia Dortmund die meisten Tore erzielt?" oder "Wann spielt FC Barcelona das nächste Mal?": Siri weiß es!

Das kann der Sprachassistent Cortana von Microsoft Die digitale Windows 10-Sekretärin Cortana ist im Vergleich zu Siri, Google Assistant und Alexa nicht ganz so umfangreich gestrickt. So ist etwa die Steuerung vom Smart Home-Geräten für sie noch Zukunftsmusik. Dafür gewinnt Cortana den Unterhaltungs-Pokal: Sie beherrscht Klingonisch, öffnet für Sie virtuelle Glückskekse, singt "Bruder Jakob" (alleine) im mehrstimmigen Kanon und gibt auf Anfrage fiese Zungenbrecher wie "Kritische Kröten kauen keine krossen Kroketten" in bester Betonung wieder. Und während Siri auf den Befehl "Schlag mir etwas Verrücktes vor!" verstörend einen Wikipedia-Eintrag zum Thema Schlaganfall ausspuckt, antwortet Cortana: "Guck alle Filme mit 1,5-facher Geschwindigkeit an. Wenn jemand nachfragt, sage, dass Zeit Geld ist." 3 witzige Antworten von Cortana: Befehl: "Erzähl mir eine Geschichte!"

Antwort: "Es war einmal eine Person, die Cortana nach einer Geschichte fragte …" Frage: "Wie schlau bist du?"

Antwort: "Ich würde bestimmt jeden x-beliebigen Toaster im Rechnen schlagen. Dafür kann ich keinen Toast machen." Frage: "Kannst du kochen?"

Antwort. "Goethe sagt: Das Essen soll zuerst das Auge erfreuen und dann den Magen. Wenn ich koche, ist weder das eine noch das andere erfreut."

Die Sprachassistentin Alexa gibt's nur auf Amazons Echo-Lautsprechern für Zuhause © PR Das kann Sprachassistent Alexa von Amazon Alexa versteckt sich in Amazons "Echo" und "Echo Dot", 2 smarte Bluetooth-Lautsprecher mit integriertem Sprachassistent fürs eigene Heim. Der Clou: Die Fähigkeiten von Alexa können über sogenannte "Skills" individuell erweitert werden. So gibt’s beispielsweise mit der Skill-Erweiterung "Fleckentferner" auf Abruf nützliche Tipps, um etwa Kaffee- oder Weinflecken zu entfernen. Oder Alexa wird mit dem Skill "Empfangsdame" kurzerhand zum Concierge befördert, der bei der Begrüßung Ihrer Gäste teils recht flapsige Sprüche auf Lager hat. Besonders praktisch zeigt sich Alexa beim Kochen: Mit aktiviertem "Chefkoch"-Skill lässt sich schnell ein Rezept finden oder dessen Zutaten vorlesen. Und was sonst keiner kann: Fehlt etwas, lässt es sich per Sprachbefehl auf die Einkaufsliste setzen oder direkt bestellen, denn Alexa ist natürlich eng mit dem Amazon-Shop verbunden, was ziemlich praktisch sein kann. 3 witzige Antworten von Alexa: Frage: "Wo ist Chuck Norris?"

Antwort: "Wenn Chuck Norris möchte, dass du weißt, wo er ist, wird er dich finden. Wenn nicht, wirst du es erst wissen, wenn es zu spät ist."

Antwort: "Wenn Chuck Norris möchte, dass du weißt, wo er ist, wird er dich finden. Wenn nicht, wirst du es erst wissen, wenn es zu spät ist." Frage: "Warum ist die Banane krumm?"

Antwort: "Weil niemand in den Urwald zog und die Banane gerade bog."

Antwort: "Weil niemand in den Urwald zog und die Banane gerade bog." Frage: "Was ist der Sinn des Lebens?"

Antwort: "42. Aber vergiss dein Handtuch nicht!"