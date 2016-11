Schnäppchenjagd: Amazons Cyber Monday Woche wartet mit über 18.000 Angeboten auf

Um kein Schnäppchen zu verpassen, gibt es den Zugriff auf die Angebote unterwegs auch via Amazon App für Smartphones und Tablets oder mit dem mobilen Browser. Amazon Kunden, die Prime noch nicht kennen und sich Blitzangebote jeweils eine halbe Stunde früher sichern wollen, können Prime auf Amazon.de/prime 30 Tage lang kostenlos testen.

Mit Highlights aus nahezu allen Kategorien bietet die Cyber Monday Woche tolle Produkte wie UHD-TV-Geräte, Blu-rays und DVDs, Spielekonsolen, Küchen- und Haushaltsgeräte, Elektrogroßgeräte, Beauty und Männerpflege angesehener Marken, unter anderem Artikel von Samsung, Sony, Lego, B&O, Microsoft, Tommy Hilfiger, Esprit und L'Oréal.

Der Shopping-Club Amazon BuyVIP feiert die Cyber Monday Woche mit tollen Angeboten und Rabatten von bis zu 65 Prozent. Unter www.buyvip.de finden Kunden vom 21. bis 28. November beliebte Marken wie Adidas, Levi’s, Michael Kors, New Balance, Nike, Ray-Ban, Under Armour und Vans zu stark reduzierten Preisen. Amazon Prime Mitglieder profitieren bei Amazon BuyVIP zusätzlich von kostenlosem Versand und können mit dem Premiumzugang bereits am Vorabend der Verkaufsaktion ab 20 Uhr auf Angebote zugreifen.