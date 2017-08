Unter Dentalphobie, wie die Angst vor dem Zahnarzt in Fachkreisen genannt wird, leidet tatsächlich fast jeder Vierte. Bei 5 % ist die Angst so krankhaft, dass sie gar nicht zum Zahnarzt gehen. Damit ist diese Form die tatsächlich am häufigsten auftretende spezifische Phobie – unter Höhenangst leiden 3 % und vor Spinnen haben nur 2,5 % der Bevölkerung Angst. Dabei gibt es einfache und schmerzfreie Möglichkeiten, die Angst zu überwinden. Wir geben Ihnen die besten Tipps, wie Sie Ihre Angst vor dem Zahnarzt überwinden und vom Angstpatient zum problemlosen Zahnarzt-Besucher werden.

