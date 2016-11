Anmachsprüche mit Stil: So flirten Sie jede Frau direkt in Ihr Bett

Anmachsprüche: So locken Sie sie in Ihr Bett: Wie kriegen Sie eine Frau dazu, etwas zu wollen, was sie eigentlich nicht will, also nur Sex?

Eigentlich gibt es die streng genommen nur im Märchen. Wir Frauen hoffen stets, dass jene Männer, die sagen, dass sie nur Sex wollen, am nächsten Morgen schreien: „Es ist passiert, ich habe mich in dich verliebt!“ Wie kriegen Sie eine Frau dazu, etwas zu wollen, was sie eigentlich nicht will, also nur Sex? Die PUAs mogeln sich um dieses schwierige Thema herum, im besten Fall raten sie zur Manipulation. Sie raten dazu, der Frau etwas von Gefühlen vorzulügen. Ist das kunstvoll? Nein, primitiv. Einem Manne unwürdig.