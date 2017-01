Rock den Wok: Asiatisch kochen kann jeder – dank unserer Asia-Rezepte

Gedämpfte Freude? Was Ihr Schatzi für eine Schmuckschatulle hält, ist in Wirklichkeit ein Dämpfkorb. Nehmen Sie den ganzen Plunder da raus und nehmen Sie ihn mit in die Küche. Damit lassen sich nämlich Wan Tan zaubern (asiatische Teigtaschen mit Füllung). So geht´s:

Zutaten für Portion(en) Für den Teig: 4 mittelgroße(s) Ei(er)

1 TL Salz

2 TL Rapsöl

5 EL Mehl

380 g Mehl Für die Füllung: 300 g

50 g Champignon(s)

20 g Ingwer (frisch)

1 Zehe Knoblauch

2 TL Sojasauce

2 TL Sherry

2 TL Sesamöl

1 mittelgroße(s) Ei(er)

1 Prise Salz

1 Prise Zucker

Pfeffer Zubereitung Wan Tan gefüllt mit Schweinefleisch Zuerst den Teig zubereiten: Eier, Salz, Öl und der kleineren Menge Mehl (Angabe extra in EL angegeben) verrühren. Die Masse auf das restliche Mehl gießen, kneten, bis ein glatter, glänzender Teig entsteht. In ein feuchtes Tuch wickeln. Für die Füllung: Champignons, Ingwer, Knoblauchzehe (alles klein gehackt) und Schweinehackfleisch mit Sojasoße, trockenem Sherry, Sesamöl, Ei, Salz, Pfeffer und Zucker verrühren. Nudelteig hauchdünn ausrollen, in 5×5 cm große Stücke schneiden. Je 1/2 TL der Füllung in die Mitte setzen, die Tasche schließen. Ränder mit Wasser anfeuchten und andrücken. Die Wan Tan im Dämpfkorb (mit Deckel!) 30 Minuten dämpfen. Fertig. Tipp: Wan Tan Teig gibt es auch schon fertig im Asia-Laden, damit erspart man sich eine Menge Arbeit.