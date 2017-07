Jetzt anmelden zur BKK Mobil Oil Urban Challenge 2017

Am 26. August lockt das spektakuläre Laufevent mit 20 hochwertigen Hindernissen und über 1.000 Treppenstufen bis zu 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start – entlang der Hamburger Elbmeile

Seit Jahren steht die Urban Challenge Hamburg für die sportliche Herausforderung in Sachen Hindernislauf vor der einzigartigen maritimen Kulisse des Hamburger Hafens. Und so auch am Sonnabend, 26. August. Auf einer 10 Kilometer langen Strecke zwischen Fischmarkt und Övelgönne fordern 20 abwechslungsreiche Hindernisse und über 1.000 Treppenstufen den Teilnehmern Kraft, Ausdauer, Koordination, aber auch Teamgeist ab. Ob Einzelstarterin oder -starter, 4er-Teams oder "Mixed Couples" – die BKK Mobil Oil Urban Challenge bietet für jeden Anspruch und Leistungslevel ein unvergessliches Lauferlebnis. Und auch abseits des Parcours kommt der Spaß keinesfalls zu kurz. Parallel bietet das Festival am Altonaer Cruise Center Teilnehmern und Besuchern bei Musik, Food und Action ein hochwertiges Side Event.