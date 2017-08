Mehr Wasser trinken: 7 einfache Wege, Ihren Wasserkonsum zu erhöhen

Starten Sie am besten am Morgen direkt mit einem Glas Wasser in den Tag, das bringt den Stoffwechsel ordentlich auf Touren. Ihr Körper hat eine lange Flüssigkeitspause hinter sich und kommt mit dem flüssigen Treibstoffs erst richtig in Schwung. Ein Spritzer Zitronensaft im Wasser verbessert übrigens nicht nur den Geschmack, sondern wirkt gleichzeitig auch wie eine Art Stoffwechsel-Booster.

Durst ist ein Warnsignal des Körpers, das Sie auf ein Problem aufmerksam machen will. Durst bekommen Sie nämlich, wenn im Körper Wassermangel herrscht. Dann erhöht sich die Mineralkonzentration im Blut, dessen Volumen gleichzeitig abnimmt. Nervenzellen im Durstzentrum des Kleinhirns und spezielle Rezeptoren im Herz registrieren diesen Flüssigkeitsmangel. Daraufhin zieht sich die Speiseröhre zusammen und die Kehle wird trocken. Der Organismus signalisiert damit den Wassermangel und durch Trinken lösen wir den Notstand auf. Lassen Sie es daher am besten gar nicht erst soweit kommen. Bereits ein Flüssigkeitsverlust von 2 Prozent vermindert nämlich die Leistungsfähigkeit – auch beim Sport.

Doch vielen fällt es schwer, täglich ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Wir verraten Ihnen, wie Sie es trotz Stress und wichtigen Terminen schaffen, regelmäßig Ihr Wasser-Soll am Tag zu erreichen:

Trinken Sie pro Stunde Sport einen Liter zusätzlich zur normalen Tagestrinkmenge. Und danach gilt es, Flüssigkeits- und Mineralstoffverluste auszugleichen. Stellen Sie sich vor und nach dem Sport auf die Waage. Die Gewichtsdifferenz müssen Sie mit Mineralwasser auffüllen, am besten mit einem, das viel Natrium, dazu Magnesium und Calcium enthält.

Als Faustregel gilt: Pro Kilogramm Körpergewicht sollten täglich rund 30 bis 40 ml Wasser aufgenommen werden. Sprich: Ein 80-kg-Mann sollte pro Tag zwischen 2,4 und 3,2 Liter Wasser zu sich nehmen. So viel? Ja, denn der Körper verliert (beziehungsweise verbraucht) auch ständig Wasser – durchschnittlich bis zu 3 Liter täglich – und das ganz ohne besondere, körperliche Belastung, wie Sport. 1,5 Liter Wasser werden allein für die Aufrechterhaltung wichtiger Körperfunktionen benötigt. Im Sommer und wenn Sie viel Sport treiben, erhöht sich Ihr Flüssigkeitsbedarf daher noch zusätzlich.

Aus den Augen, aus dem Sinn: Das gilt auch fürs Wassertrinken. Daher sollten Sie in Ihrer unmittelbaren Umgebung immer ein Glas oder eine Flasche Wasser stehen haben – ob neben dem Bett oder auf dem Schreibtisch. Auch gut: Machen Sie sich morgens im Büro eine Kanne (ungesüßten) Tee und positionieren Sie diese gut sichtbar auf Ihrem Arbeitsplatz. Machen Sie es sich außerdem zur Gewohnheit, ständig Wasser mit sich zu führen. Eine 1,5l-Wasserflasche ist Ihnen unterwegs zu groß? Dann besorgen Sie sich eine Trinkflasche. Ein paar schöne Teile gibt es z.B. von Mizu oder FLSK.

Bunkern Sie zusätzlich an jedem Ort, an dem Sie sich täglich längere Zeit aufhalten, ausreichend Vorräte: Stellen Sie sich eine Flasche Wasser nebens Bett, eine packen Sie ins Auto, eine weitere ins Büro oder in den Pausenraum. Dadurch werden Sie ganz automatisch daran erinnert, etwas zu trinken. Bei vielen ist dies genau der Grund, warum täglich zu wenig Flüssigkeit aufgenommen wird.

4. Trinken Sie zu jeder Mahlzeit Wasser

Sie trinken zum Essen in der Kantine am liebsten eine Cola? Keine gute Idee, denn Limonaden enthalten zwar auch Wasser, liefern aber leider zusätzlich jede Menge Zucker, Farb- und Aromastoffe, auf die Ihr Körper nur allzu gut verzichten kann. Versuchen Sie, das (ungesunde) Getränk, das Sie normalerweise am liebsten und häufigsten trinken, schrittweise durch Wasser zu ersetzen.

Für den Anfang ist es auch okay, ein Glas Wasser zusätzlich zur Cola zu trinken. Optimal wäre es, wenn Sie vor, während und nach dem Essen, ein Glas Wasser zu sich nehmen. So sparen Sie in Restaurant oder Kantine nicht nur Geld, sondern auch Kalorien.

5. Pimpen Sie Ihr Wasser geschmacklich auf