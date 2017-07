6 Gründe, warum Frauen fremdgehen

Schlechter Sex, langweilige Beziehung oder pure Rache? Diese Frauen haben uns die wahren Gründe genannt, warum sie fremdgehen

Es ist immer noch ein weit verbreitetes Klischee, dass Männer häufiger fremdgehen als Frauen. Doch die sind nicht so unschuldig, wie wir bisher dachten. Denn auch Frauen wollen Sex. So richtig guten Sex. Den genießen sie zwar am liebsten zusammen mit ihrem Partner, aber deshalb betrügen sie noch lange nicht weniger als wir Männer.

Hier die häufigsten Gründe von Frauen und Männern fürs Fremdgehen:

Grund fürs Fremdgehen

Frauen Männer Ich wollte Rache, da ich zuvor betrogen wurde 14% 7% Ich war in jemand anderen verliebt 48% 23% Meine Beziehung hat mich gelangweilt 35% 34% Ich wollte neue sexuelle Erfahrungen sammeln 18% 52% Es ist einfach passiert 31% 46%

Warum gehen Frauen fremd?

Seitensprünge von Frauen nehmen zu, weiß auch Eheberaterin Ashley Grinonneau-Denton aus Cleveland, Ohio: "Wenn Frauen sich nicht emotional unterstützt, bewundert fühlen oder keinen Spaß mit ihrem Partner haben können, oder wenn die Partnerschaft nicht mehr oberste Priorität hat, dann kann das zu Affären führen." Immer mehr Frauen sind berufstätig, arbeiten in höheren Positionen. Dadurch wandeln sich auch ihre Wünsche und Ansprüche an eine sexuelle Beziehung. Demnach sehnen sich Frauen vor allem nach einem Mann, der stärker, verständnisvoller und beruflich erfolgreicher ist als ihr derzeitiger Partner, so die Expertin. Frauen suchen beim Seitensprung nach etwas, was sie emotional in ihrer Beziehung nicht erfahren.

>>> 11 eindeutige Hinweise, dass sie fremdgeht

Doch was treibt Frauen außerdem zum Fremdgehen? Wir haben für Sie nachgefragt:

1. Wir waren wie Mitbewohner

Bei Carla* (29) war sexuelle Unzufriedenheit und Langeweile für ihren Seitensprung verantwortlich: Sie war schon lange in einer Beziehung. "Wir lebten drei Jahre zusammen. Irgendwann wurden wir mehr so etwas wie Mitbewohner." Sie schliefen nicht mehr miteinander und ihre Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft waren völlig unterschiedlich. Schließlich hatte sie etwas mit einem Mitarbeiter in einer Bar. Sie trafen sich noch öfter, hatten aber nie Sex. Dennoch hatte sie ein schlechtes Gewissen und trennte sich von ihrem Freund. Er fand es nie heraus.

>>> Daran erkennen Sie, dass Sie sich trennen sollten