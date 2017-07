Sex-Muskeln trainieren: So meistern Sie im Bett jede Stellung!

Fitness-Übungen für Liebhaber: Diese Muskeln sollten Sie regelmäßig trainieren, um im Bett Bestleistungen abzuliefern.

Perfektes Feintuning für Ihr bestes Stück

Auch Sex kann Hochleistungssport sein

Die Muskeln, auf die es im Bett ganz besonders ankommt, stärkt dieses Training, das Sie am besten 2-bis 3-mal pro Woche absolvieren. Und damit auch Ihr bestes Stück ganz groß rauskommt, sollten Sie Ihren Beckenboden (hält das Blut im Schwellkörper) regelmäßig fordern – mit diesem Penis-Blitz-Workout: Stellen Sie sich vor, mit dem Po ein Reiskorn anzusaugen, 15 Körner nacheinander. Dann gerade hinstellen, Po nach hinten schieben, leicht in die Knie und ins Hohlkreuz gehen und das Becken nach vorn drücken (15-mal). Zuletzt rücklings hinlegen, Beine anwinkeln. Becken heben, bis Oberschenkel und -körper gerade sind. So 10 Sekunden halten (8-mal).

>>> Diese 6 Sexstellungen HASST jede Frau!

Perfektes Feintuning: Hier können Sie unser Krafttraining an Ihr Fitness-Niveau, vorhandene Hilfsmittel und verfügbare Zeit anpassen. Los geht’s!

Zeit

1. Stufe: 10 Minuten

Der Quickie! Machen Sie von den Übungen 1 bis 6 jeweils nur einen Satz. Pausen sind nicht nötig, weil Sie jedes Mal eine andere Muskelgruppe trainieren. Die Übungen 7 und 8 lassen Sie weg, stattdessen absolvieren Sie im Anschluss noch das oben beschriebene Penis-Blitz-Workout.

2. Stufe: 20 Minuten

Mit Vorspiel! Starten Sie mit einer ausgedehnten Kräftigung des Rumpfs. Dafür zuerst das Penis-Workout (siehe oben) machen, anschließend jeweils 2 Sätze von den Übungen 7 und 8. Es folgt je 1 Satz von den Übungen 1 bis 8, Pause (30 Sekunden) gibt’s nur zwischen 7 und 8.

3. Stufe: 40 Minuten

Volles Programm! Hier ist Ausdauer gefordert, von der Sie und Ihre Liebste profitieren. Zuerst einen Zirkel aus den Übungen 1 bis 8 machen, 30 Sekunden Pause nur zwischen 7 und 8 . Am Ende 1 Minute Pause, Durchgang wiederholen. Als Warm-up und Cool-down: Penis-Übungen.

Intensität regulieren

Wie auf Knopfdruck lässt sich der Schwierigkeitsgrad für jede der Übungen individuell einstellen (+ = schwerer, – = leichter). Anweisungen und Details finden Sie stets unter der jeweiligen Übungsbeschreibung („Option 1“).

Hilfsmittel

Trainingsgeräte deaktivieren Standardmäßig wird das Programm mit Workout-Tools abgespult. Sie können alle verwendeten Hilfsmittel aber auch ausschalten oder ersetzen. Wie Sie dabei im Detail vorgehen, erfahren Sie jeweils unter „Option 2“.