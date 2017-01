Bart-Tools: Die besten Styling-Produkte für Ihren Bart

Bart trimmen: Handrasierer von Plisson for L’Occitane

Wer bei Teilrasur nur an Muster oder schmale Haarstreifen um den Mund denkt, liegt falsch. Solche Zierleisten sind out, ordentliche Kanten hingegen absolut in. Wichtig: in Wuchsrichtung rasieren!

Handrasierer mit edlem Holzgriff und verchromtem Messing (kompatibel mit Gillette-Fusion-Pro-Glide-Klingen):

Handrasierer von Plisson for L’Occitane, um 75 €