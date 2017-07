Whey Protein für den Muskelaufbau: Das ist das beste Whey Protein für Ihre Muskeln!

Aufgrund des sehr geringen Kohlenhydratgehalts ist Whey Isolat also auch ideal während einer Low Carb Diät. Das Isolat ist zudem nicht nur "reiner" als das Konzentrat, es besitzt außerdem ein hochwertiges Profil an essenziellen Aminosäuren. Es ist zudem gut verdaulich und steht dem Körper so schnell zur Verfügung. Allerdings wird auch Whey Konzentrat sehr gut vom Körper aufgenommen und ist blitzschnell verfügbar.

Kann man anhand der Produktion Qualitätsunterschiede erkennen?

Ja. Isolat entsteht wie oben erwähnt entweder durch das sogenannte Ionentausch- oder das Mikrofiltrations-Verfahren. Experte Weigl: "Bei der Ionentausch-Methode bilden sich vermehrt Salze, die wichtige Inhaltsstoffe für das Immunsystem zerstören", erklärt Weigl. Deshalb empfiehlt unser Nahrungsergänzungs-Fachmann das durch Mikrofiltrationsverfahren gewonnene Whey Isolat. Die patentierte Cross-Flow-Mikro-Filtration (CFM) gehört dabei zu den schonendsten Prozessen. Hersteller, die diese aufwendige Methode anwenden, schreiben das natürlich auch auf die Packung. Doch natürlich hat Qualität auch ihren Preis.

Für welche Sportler lohnt Whey Isolat?

Ein ambitionierter Sportler kommt auch mit einem qualitativ hochwertigen Whey-Konzentrat sehr gut aus. Doch wer bereit ist, für ein erstklassiges Produkt auch ein paar Euro mehr auszugeben, sollte auf Whey Isolat setzen. Durch die geringere Kalorien-, Carb- und Fettmenge lohnt sich das Isolat besonders für Athleten in einer fortgeschrittenen kalorienreduzierten Diät (also z.B. in der Definitionsphase), da sie an allen Ecken und Enden Kohlenhydrate und Fett einsparen wollen.

Menschen mit einer Laktoseintoleranz, also einer Unverträglichkeit gegenüber dem Milchzucker Laktose, können Whey Konzentrat oft nur schwer verdauen. Durch den äußerst geringen Anteil an Laktose wäre Isolat also auch in diesem Fall empfehlenswert.

Wie viel Whey Isolat sollte ein Mann idealerweise täglich einnehmen?

"Grundsätzlich genügen 20 bis 30 Gramm, rund um das Training verteilt. Hier sind die Bedürfnisse aber sehr individuell", sagt Experte Weigl. Wahlweise können Sie auch schon morgens nach dem Aufstehen einen Isolat-Shake genießen. Wichtig bei Laktoseintoleranz: Unbedingt mit Wasser, laktosefreier Milch oder einer pflanzlichen Milchalternative mischen. Ohnehin lösen sich die meisten Isolat-Pulver heutzutage optimal in Wasser auf.