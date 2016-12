Zeit für einen Neustart: Das können Sie gewinnen

Diese 9 Preise sind die perfekte Grundlage für Ihren erfolgreichen Start in Ihr neues Leben. Welcher glückliche Men's Health-Leser gewinnt diese Ausrüstung im Gesamtwert von 12.000 €?

Robinson Club: 1 Woche Traumurlaub mit Begleitung

Koffer packen! Es geht für Sie und eine Begleitung für eine Woche in den Robinson Club Soma Bay in die Türkei. Die 2016 frisch renovierte Anlage liegt in der schönsten Bucht am roten Meer an einem breiten, flach abfallenden Sansstrand. Die Wind- und Wasserverhältnisse hier sind ideal zum Surfen, Segeln und Tauchen. Das vorgelagerte Korallenriff lädt zudem zum Schnorcheln ein. Hier können Sie also wirklich gut runterkommen!