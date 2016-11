Pain & Gain-Workout: Die 7 Trainings-Mantras von Dwayne „The Rock“ Johnson“

Dwayne "The Rock" Johnson ist "Sexiest Man Alive 2016". Für seine Topform hat er hart gearbeitet, beispielsweise mit Kollege Mark Wahlberg beim Film "Pain & Gain". Seine Trainings-Mantras plus Trainingsplan zum Nachmachen

Muskeln sind wieder sexy. Das hat sogar das US-Magazin People eingesehen und Ex-Wrestler und Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson gerade zum "Sexiest Man Alive" gekürt haben. Da wollen Sie auch hin? Dann ab an die Hanteln. Denn "The Rock" gibt immer alles. Beispiel gefällig? Für den Actionfilm "Pain & Gain" (2013) brachten sich Johnson und sein Kollege Mark Wahlberg 5 Monate in Topform, hielten einen strikten Ernährungsplan ein. "The Rock" beispielsweise hat bei seiner Ernährung nach eigenen Angaben 150 Tage lang nicht ein einziges Mal gesündigt. Die Trainingspläne der beiden finden Sie weiter unten. Dwayne Johnson, der bereits den Titel der Oktober-Ausgabe von Men's Health zierte, räumt übrigens jeden Stein aus dem Weg, lässt sich durch nichts erschüttern. Diese 7 Mantras lassen den Superstar die härtesten (Rück-)Schläge wegstecken und machen auch Sie fit für alle Herausforderungen des Alltags:

1. Höre niemals auf, hart und konsequent an dir zu arbeiten

„Wenn die Leute sagen, dass man mit 40 Jahren seinen Leistungszenit überschritten hat, dann lache ich nur. Ich trainiere nicht, um Muskelmasse zu erhalten, sondern um welche aufzubauen. Wenn man hart an sich arbeitet und die Ziele, die man sich setzt, stringent verfolgt, kann man in jedem Alter Großes erreichen.“

2. Motiviere andere Menschen – und dadurch auch dich selbst

„Über die sozialen Netzwerke halte ich engen Kontakt zu meinen Fans, poste Fotos und Übungsvideos. Die sollen zeigen, wie ich trainiere und lebe. Ich will andere Menschen dazu motivieren, ein aktives und gesundes Leben zu führen. Bekomme ich auf meine Posts ein positives Feedback, ist das für mich ein Zeichen, einiges richtig zu machen und anderen zu helfen. Das ist die größte Motivation, meinen Weg weiterzugehen.“

3. Belohne dich regelmäßig für deine Anstrengungen

Für meine Rolle als Hercules habe ich 6-mal pro Woche 2-mal täglich trainiert. Eine knallharte Tortur — gerade auch in Verbindung mit einer extrem disziplinierten Ernährung. In dieser Zeit habe ich den Cheat- Day lieben gelernt, den einen Tag, an dem man sich für die Strapazen belohnt. Ich habe diese Tage mit Pizza, Brownies und Pfannkuchen bis zum Abwinken zelebriert. Ganz so übertrieben muss es natürlich nicht sein, aber grundsätzlich sind solche Belohnungen sehr wichtig, um die Motivation hochzuhalten.“

4. Lass dich von pushenden Beats zu Höchstleistungen treiben

„Beim Training trage ich meistens große Kopfhörer, um alles um mich herum auszublenden. Ich kapsele mich so gezielt von der Außenwelt ab — dann heißt es nur noch: ich gegen mich! Meist höre ich dabei Hardcore-Hip-Hop, gelegentlich brauche ich aber auch mal harte Metal-Sounds, zum Beispiel von Disturbed oder von Metallica.“

5. Gib niemals auf, egal welche Herausforderungen anstehen

„Ich habe mir meinen Erfolg hart erarbeitet. Es gab Tage in meinem Leben, an denen ich kaum Geld in der Tasche hatte und nicht genau wusste, wie es weitergehen soll. Da habe ich mir immer vor Augen geführt, dass es nichts bringt zu jammern oder sich in sein Schicksal zu ergeben. Stattdessen sollte man immer alles geben, ob im Job, im Training oder in privaten Stress- situationen. Wie groß die Herausforderung auch ist, niemals locker lassen! Mein Credo lautet: Perfekt gibt’s nicht, nur besser als gestern.“

6. Suche dir Rückzugsorte, an denen du für dich sein kannst

„Um dem Trubel und der Hektik des Alltags zu entgehen, stehe ich häufig um 4 Uhr auf. Dann mache ich Kardiotraining, meditiere und fahre dann zum Krafttraining ins Gym. Zu der Zeit sind nur wenige Leute auf den Beinen. Ich genieße solche Momente des Rückzugs, in denen ich für mich sein kann.“

7. Sorge mit Kardiotraining für den absoluten Feinschliff

„Damit die Muskeln auch richtig zum Vorschein kommen, muss ich überflüssige Fettpolster verbrennen. Morgens kurble ich den Fettstoffwechsel an, indem ich direkt nach dem Aufstehen einen Schluck Kaffee trinke, dann für 35 bis 40 Minuten auf den Cross- trainer gehe. Um bis zu 20 Prozent erhöht sich die Fettverbrennung durch Training auf leeren Magen.“

Die Pain & Gain-Workouts von Mark Wahlberg und Dwayne "The Rock" Johnson



Ziel: Muskelaufbau

Trainingsart: Split-Training

Trainingslevel: fortgeschritten

Ausrüstung: Langhanteln, Kurzhanteln, Klimmzugstange, Schrägbank, Kabelzug, SZ-Stange, Studio-Geräte

Das Trainingsprogramm von Dwayne "The Rock" Johnson

Der US-amerikanische Wrestler und Schauspieler hat nach einem konventionellen Bodybuilding-Split trainiert:

Montag: Schultern

Dienstag: Rücken

Mittwoch: Pause

Donnerstag: Beine

Freitag: Arme

Samstag: Brust

Sonntag: Pause

DER TRAININGSPLAN:

Montag: Schultern-Training

Übung Sätze Wiederholungen Schulterdrücken mit Langhantel 3 21 Seitheben mit Kurzhanteln, stehend im Supersatz mit Kurzhantel-Frontheben 3 8 Vorgebeugte Flys am Kabelzug im Untergriff 5 12, 10, 8 ,6, 4 Shrugs mit Langhantel 5 12, 10, 8 ,6, 4 Nackenmaschine (4-Way Neck Machine) 4 12

Dienstag: Rücken-Training

Übung Sätze Wiederholungen Latziehen (weiter Griff) 5 12, 10, 8 ,6, 4 Latziehen (enger Griff) 5 12, 10, 8 ,6, 4 Rudermaschine, einarmig 4 12 Hyperextensionen 4 15, 15, 12, 12

Donnerstag: Beine-Training

Übung Sätze Wiederholungen Beinpresse 4 25, 20, 18, 16 Langhantel-Ausfallschritte an der Smith-Maschine 4 8 Beinbeugen (Maschine) 4 12, 10, 8, 6 Wadenheben (stehend) 6 6

Freitag: Arm-Training

Übung Sätze Wiederholungen Alternierende Kurzhantel-Curls 5 12, 10, 8, 6, 4 Bizeps-Curls an der Maschine 6 12, 10, 8, 6, 21, 21 Trizepsdrücken am Kabelzug 5 12, 10, 8, 6, 20 Trizepsdrücken über Kopf am Kabelzug 4 12, 10, 8, 20 Einarmiges Trizepsdrücken am Kabelzug im Untergriff 2 15

Samstag: Brust-Training

Übung Sätze Wiederholungen Kurzhantel-Bankdrücken auf der Schrägbank 5 12, 10, 8, 6, 4 Kurzhantel-Bankdrücken 5 12, 10, 8, 6, 21, 21 Kabelziehen über Kreuz –(Supersätze mit Liegestütze) 4 12, 10, 8, 6, 20 Liegestütze 4 12, 10, 8, 20

Johnson hat sich nach 150 Tagen hartem Training und strikter Ernährung mit einer riesigen 3-Runden-Cheat-Mahlzeit belohnt:

1. Runde: 12 Pfannkuchen

2. Runde: 4 Salami-Pizzen

3. Runde: 21 Brownies mit einem großen Glas Milch