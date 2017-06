Penisgröße: Das wünschen sich Männer für ihren Penis

Darf's ein bisschen mehr sein? Sehr gerne, so das Urteil der meisten Männer. Doch wie wichtig ist ein großer Penis Männern wirklich?

Ein großer Penis ist offenbar für die meisten Männer ein klares Zeichen von Männlichkeit und Potenz. Kein Wunder also, dass sich laut unserer Online-Umfrage rund 70 Prozent der Männer einen größeren und längeren Willy wünschen.

Großer Penis: Statussymbol und Frauenmagnet?

Unter den rund 27.000 Teilnehmern unserer Umfrage kam außerdem heraus, dass jeweils 1 Drittel der Männer der Ansicht ist, ein großer Penis sei wichtig, um Frauen zu beeindrucken und guten Sex zu haben. Dabei haben erst knapp 5 Prozent der Befragten die Erfahrung gemacht, dass Frauen Witze über ihr bestes Stück gerissen haben. Fast die Hälfte gab an, dass Frauen ihren Penis für goldrichtig halten würden.

Penislängen-Check in der Umkleidekabine

Im erigierten Zustand ist ihr Penis nach eigenen Angaben zwischen 15 und 20 Zentimeter lang, behauptet zumindest über die Hälfte der Umfragen-Teilnehmer. Also kein Grund, sich für sein bestes Stück zu schämen, finden gut 40 Prozent. Damit hausieren gehen die Herrschaften aber trotzdem nicht, denn fast genauso viele Männer finden es unangenehm, ihren Penis nach dem Sport in der Gemeinschaftsdusche zu zeigen. Dennoch wird in einem unauffälligen Moment mal zum Nebenmann rüber gelinst: Über die Hälfte der Befragten gibt zu, ihr bestes Stück hin und wieder mit der Konkurrenz zu vergleichen.

Keine Experimente bei der Penisverlängerung

Künstlich nachgeholfen wird bei der Penisgröße aber nicht, wie die Umfrage zeigte. Ein medizinischer Eingriff kommt für 67 Prozent keinesfalls in Frage, knapp die Hälfte lehnt andere Helfer wie Penispumpe oder Extender ab. Bleibt noch die Möglichkeit einer Komplettrasur, um den Penis länger wirken zu lassen. Das macht ein Fünftel der Befragten, mit knapp 70 Prozent rasiert sich die Mehrheit aber aus anderen Gründen. Spezialunterwäsche, die das beste Stück größentechnisch etwas aufmotzt, ist für 85 Prozent der Männer keine Option.

Die Penisgröße: schön zu haben, aber nicht wirklich wichtig

Zum Glück ist die Größe des besten Stücks nicht der Lebensmittelpunkt der Befragten: Ein langer Penis ist für die Mehrheit (38 Prozent) zwar "schön zu haben, aber nicht wirklich wichtig". Könnte daran liegen, dass die Damen laut Aussage der Herren meist neutral auf den Penis reagieren oder ihn genau richtig finden. Nur 3 Prozent mussten sich vom weiblichen Geschlecht schon blöde Sprüche anhören.

