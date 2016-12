Training für Naturkerle: Der beste Körper wird draußen gemacht!

In 8 Wochen zum Bestkörper; Eine Frage des Konzepts

Wissen ist Macht! Deshalb wird das harte Allwetter-Training gleich zu Beginn durch fundierte Aufklärung über Fitness, Muskelaufbau und Ernährung untermauert. In diesem ersten Seminar erarbeiten die Teilnehmer, zusammen mit den Trainern, ihre persönlichen Ziele. Sie erhalten den OUTDOOR GYM Leitfaden mit Trainingsplänen, Ernährungstipps und Rezepten. Der erste Physio-Check erfolgt mit einer bioelektrischen Körperfett-Analyse. Dann geht´s raus zum Training. In der Zeit des 8 Wochen Projekts können die Teilnehmer so oft sie wollen trainieren. Dabei stehen den Teilnehmern unsere Personal Trainer mit Rat und Tat zur Seite und helfen, durch professionelle Anleitung und Motivation, persönliche Ziele schnell und effizient zu erreichen. Am Ende des 8 Wochen Projekts steht eine letzte Analyse an. Wie sehr sich das gesamte Körperbild in dieser kurzen Zeit verändert hat, zeigt sich spätestens jetzt. Und natürlich steht es jedem Teilnehmer frei, auch weiterhin mit uns raus zu gehen.