Dress for Success: Der Business-Knigge für Männer

Je höher die Position in einer Hierarchie, umso dunkler die getragenen Farben © Volodymyr Leshchenko / Shutterstock.com

Business-Casual-Look für Männer

Bei eher informellen Anlässen wie einem Business-Brunch oder einem lockeren Empfang sowie auf Geschäftsreisen, bei geschäftlichen Treffen ohne offizielle Terminierung, lockeren Firmen-Meetings außerhalb des Büros, unter Umständen auch ein Abendessen beim Chef und am sogenannten Casual Friday geht es legerer zu als im Alltag, aber nicht zu leger. Totaler Freizeitlook ist auch hier nicht angebracht. Schließlich handelt es sich trotzdem um ein Treffen im geschäftlichen Rahmen. Angemessen sind für Männer also eher (ein-)farbige Oberhemden, gern auch mit Button-Down- statt Haifischkragen, zur Abwechslung auch mal Polohemden oder feine Strickpullover zu Flanell- oder Leinenhosen. Achten Sie dabei immer auf dezente, zurückhaltende Farben. Die Krawatte kann dafür im Schrank bleiben. An den Füßen dürfen Herren dann auch gern Loafer oder Slipper tragen – zum Business-Casual-Look ist das kein Stilbruch.

Business Casual ist die Dresscode-Variante mit dem geringsten Spielraum aller Casual-Outfits. Das Gute: Durch die Einschränkungen der kreativen Möglichkeiten bietet dieser Business-Look für Männer auch das kleinste Fettnäpfchen-Potenzial!

No-Gos beim Business-Casual-Look

"No Jeans, no tie" lautet hier die Devise für Männer. Die Jeans bleibt im Schrank, auf Krawatte kann verzichtet werden – ebenso auf auffällige Muster und Farben.

>>> Diese Hemdkragenformen sollten Sie kennen

Smart-Casual-Look

Smart Casual lockert den Business Casual Dresscode zwar auf, ist aber nach wie vor als Business-Outfit zu sehen!!! Bei diesem Look ist besonderes Fingerspitzengefühl gefragt: Er bewegt sich an der Grenze zwischen elegant und leger. Die Herausforderung liegt darin, attraktiv und seriös zu erscheinen, ohne over- oder underdressed zu sein Da gilt es ein gutes Gespür zu beweisen, um passend gekleidet zu sein. Anlässe für den Smart Casual-Business-Look sind zum Beispiel lockere Geschäftsessen, Firmenfeiern und unter Umständen auch private, weniger offizielle Termine. Betrachten Sie diesen Look am besten als ein legereres Business Outfit und tragen dementsprechend einen Tagesanzug, lassen aber die Krawatte weg.

No-Gos beim Smart Casual

Hier scheiden sich die Geister. Klar ist, Sneaker, Wanderschuhe, offene Schuhe, Mokassins und Bikerboots sind indiskutabel. Statt Hemd sind in manchen Unternehmen jedoch hochwertige, dezente T-Shirts oder Poloshirts vollkommen in Ordnung. Fragen Sie im Zweifel lieber nach, wenn Sie in Sachen Outfit unsicher sind, nur so können Sie textile "Missverständnisse" vermeiden.

>>> 5 simple Styling-Tricks, die Sie größer wirken lassen