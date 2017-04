Mehr Sex-Appeal: Mit Lederjacke, das absolute Must-Have

Kaum eine andere Jacke verleiht Ihnen so viel Charakter wie die Lederjacke. Da die Lederjacke meist mit der Biker-Szene assoziiert wird, macht sie aus ihrem Träger automatisch auch einen coolen, draufgängerischen Typen: ein wenig gefährlich und dabei unglaublich lässig. Diesen Look können Sie entweder unterstreichen, indem Sie die Lederjacke zu ausgewaschenen oder zerrissenen Jeans und Biker-Boots kombinieren. Sie können die Lederjacke aber auch sehr schick aussehen lassen, wenn Sie sie mit einer gerade geschnittenen Stoffhose und Rollkragenpulli tragen. Die Lederjacke ist also das reinste Multitalent und kann zu so gut wie jedem Anlass gestylt werden und verleiht dem Träger trotzdem einen individuellen Charme und vor allem eines – Wiedererkennungswert.

Bis heute kommt einem bei dem Gedanken an die Lederjacke, als aller erstes das Motorrad in den Sinn. Dabei muss man schon lange kein Motorradfahrer mehr sein, wenn man eine Lederjacke tragen möchte. Von Anfang an haftet der schwarzen Lederjacke auch die Aura des Rebellentums, des Andersseins an. Darum war sie immer wieder das Lieblingsoutfit aufbegehrender Jugendlicher.

1. Tipp: Wie muss eine Lederjacke optimal sitzen?

Wenn Sie im Laden nach einer Lederjacke suchen und eine schöne gefunden haben, sollten Sie sie auf jeden Fall in einer Nummer kleiner anprobieren als Ihre Standardgröße oder der Größe, in der Sie sonst Jacken für üblich kaufen. Was die Passform angeht, sollten Sie außerdem darauf achten, dass der Stoff der Jacke an keiner Stelle mehr als 7-8 Zentimeter übersteht. Beim Tragen weitet sich das Leder nämlich noch aus. Also die Jacke in keinem Fall zu groß kaufen, denn sie wird eh noch ein wenig weiter. Machen Sie beim Anprobieren die Jacke immer bis oben hin zu. Fühlt sich die Lederjacke gemütlich an und spannt nicht am Rücken oder unter den Achseln? Dann haben Sie eine Lederjacke gefunden, die optimal sitzt.

Bomber- und Biker-Jacken aus Leder sollten idealerweise nur bis zu Ihrem Gürtel reichen und nicht darüber hinaus. Das mag sich am Anfang vielleicht ein wenig kurz und ungewohnt anfühlen, aber nur so trägt man diese Art von Lederjacke richtig. Wenn Ihre Jacke bis über den Schritt reicht, ist sie definitiv zu lang. Denn es gilt: Eine zu lange Jacke lässt Sie optisch kleiner aussehen.

2. Tipp: Welche Farbe soll ich wählen?

Eine wirklich gute und hochwertige Lederjacke hat ihren Preis. Deshalb sollten Sie sich gut überlegen, in welches Modell Sie investieren wollen – vor allem natürlich wohin gehen farblich gehen soll. Zum Beispiel ist es eher unwahrscheinlich, dass man eine Lederjacke, mit verrücktem Muster oder in einer übertriebenen Farbe über mehrere Jahre hinweg trägt, weil man sich daran vermutlich schnell satt gesehen hat. Investieren Sie deshalb lieber in ein klassisches Modell, das auch farblich eher dezent daher kommt. Lederjacken sehen sowieso am besten in schwarz oder braun aus. Außerdem sind diese Farben zeitlos und einfach zu kombinieren. Damit haben Sie eine Jacke, die Sie immer wieder tragen können, weil sie nicht so schnell aus der Mode kommt. Ebenfalls gut angelegt ist Ihr Geld in einer dunkelblauen Lederjacke, denn dunkelblau ist eine Farbe, die Ihren Trendcharakter nie verliert, genau wie die "Blue Jeans" auch.