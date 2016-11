Muskeln im Schlaf: Die 4 besten Nacht-Snacks für Sportler

Mit diesen Nacht-Snacks füllen Sie Ihre Eiweißspeicher vor dem Schlafen noch mal kräftig auf und lassen so Ihre Muskeln quasi über Nacht wachsen

Beim Schlafen Muskeln aufbauen? Ein Traum wird wahr! Zumindest kann der richtige Abendsnack dafür sorgen, dass Ihr Körper über Nacht nicht auf Eiweiß aus Ihren Muskeln zurückgreift. In der Nacht schaltet ihr Körper nämlich auf Erholung. Diese Regenerationsphase nutzt er auch, um kleine Verletzungen der Muskulatur, wie Muskelrisse, die während des Trainings entstehen, zu reparieren. Dafür werden Aminosäuren benötigt. Und Aminosäuren sind die Bausteine, aus denen sich Proteine zusammensetzen. Und damit sich der Körper das benötigte Reparatur-Protein nicht aus den Muskeln nimmt, ist es wichtig auch nachts ausreichend Eiweiß bereitzustellen, das er bei Bedarf verwerten kann. So wird Muskelabbau vorgebeugt und Muskelaufbau gefördert.

Füllen Sie Ihre Proteinspeicher vor dem Schlafen also unbedingt noch einmal auf. Die vier besten Late-night-Snacks haben wir für Sie zusammengestellt.

1) Körniger Frischkäse

Die ultimative Wunderwaffe: Körniger Frischkäse ist wohl zu jeder Tageszeit eine gute Wahl – besonders aber vor dem Schlafengehen, als gesunder und leicht verdaulicher Nacht-Snack. Er liefert nämlich eine ganze Ladung Protein, ohne viel Fett auf ihr Kalorienkonto zu fahren. Besonders praktisch: Man kann ihn einfach aus der Packung löffeln. Die Eiweißbombe schmeckt nämlich auch ganz ohne irgendwas. Wem das doch zu fade ist, der kombiniert zum Beispiel ein paar Mandeln dazu. Die Nüsse liefern zusätzliches pflanzliches Eiweiß und gesunde Fettsäuren, wodurch die Aminosäuren aus den Proteinen langsamer ins Blut gelangen und Sie so die ganze Nacht gut versorgt werden.

2) Magerquark

Magerquark ist ein Klassiker unter den Sportlersnack – und das zu Recht. Als Nacht-Snack eignet er sich besonders gut, da es sich bei dem enthaltenen Eiweiß um Casein handelt. Casein ist ein Protein, das nur langsam ins Blut gelangt. Perfekt um Ihrem Körper die ganze Nacht Aminosäuren aus dem Eiweiß zur Verfügung zu stellen. Klar, Casein gibt es auch als Pulver zu kaufen. Dann ist es hochkonzentriert und lässt sich schnell zu einem Shake verarbeiten. Ihren Geldbeutel schont aber die Magerquark-Variante. Der kleine Haken: So richtig gut schmeckt er pur nicht. Da gibt es mehrere Varianten, um ihn zu verfeinern: Entweder Sie verfeinern ihn mit Honig und Nüssen oder ein paar Kräutern. Die schnellste Lösung lautet jedoch: Augen zu und durch.

3) Eier

Dass Eier voller Eiweiß stecken, ist jetzt wohl wirklich keine Überraschung für Sie. Hart gekocht sind sie ein super schneller und einfacher Snack – tagsüber sowie in der Nacht. Das (oft unterschätze) Eigelb liefert alle (!) neun Aminosäuren. Daneben stecken in ihnen viele Vitamine und Mineralstoffe –also ein absolutes Superfood. Wer am Ende des Tages noch auf der Suche nach gesunden Fetten für sein Kalorienkonto ist, kombiniert dazu ein paar Avocado-Spalten. Eine leckere und gesunde Mischung.

4) Nüsse

Als pflanzliche Proteinquelle stehen Nüsse hoch im Kurs – egal ob Mandeln, Walnüsse, Cashewnüsse oder Erdnüsse (die streng genommen Hülsenfrüchte sind). Sie alle liefern neben Eiweiß jede Menge gesunde Fette, die dafür sorgen, dass das Eiweiß langsamer bereitgestellt wird. Damit erfüllen sie alle Kriterien eines gesunden Nacht-Snacks für Sportler. Auch in Form von Mus (Erdnusmus, Mandelmus etc.) lassen sich Nüsse vor dem Schlafen noch kurz snacken. Achten Sie beim Kauf vom Nussmus aber unbedingt darauf, dass kein zusätzlicher Zucker oder andere Aromen drin stecken.

Ein kleines (eiweißreiches!) Betthupferl vor dem Schlafengehen darf also durchaus sein. Zumindest jetzt, wo Sie wissen, zu welchen Snacks Sie greifen dürfen. Und nicht nur Sie freuen sich, denn vor allem Ihre Muskeln werden es Ihnen danken.