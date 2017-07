So meistern Sie die 7 größten Hungerfallen beim Abnehmen

Sie wollen schnell ein paar Kilo abnehmen? Dann sollten Sie diese Hungerfallen kennen – um nicht hineinzutappen!

Einige Bestandteile in Lebensmitteln können Ihren Körper so austricksen, so dass er gar nicht realisiert, wie satt er eigentlich ist – und ihm stattdessen unnötige Kilos um die Taille aufbürden. Passen Sie also auf, dass Sie nicht in eine dieser 7 Hungerfallen tappen:

Hungerfalle 1: Sie trinken zu viel Limonade

Soda, Icetea und gesüßte Limonaden enthalten sehr viel fruchtzuckerhaltigen Mais-Syrup. Neue, an der University of California in San Francisco durchgeführte Untersuchungen legen Nahe, dass das Hungerzentrum unseres Gehirns durch Fruktose angeregt wird, selbst wenn wir eigentlich satt sind. Denn Fruktose hemmt das Hormon Leptin, das dafür zuständig ist, uns zu signalisieren, wann wir genug gegessen haben.

Hungerfalle 2:Ihr Frühstück war nicht üppig genug

Das Essverhalten von 6764 Probanden wurde von Wissenschaftlern 4 Jahre lang genau protokolliert. Diejenigen, die sich nur bis zu 300 Kalorien zum Frühstück gönnten, nahmen in dem Studienzeitraum doppelt so viel Kilos zu als diejenigen, die mehr als 500 Kalorien zum Frühstück aßen. Der Grund: Ein üppiges Frühstück sorgt für einen weniger hohen Anstieg des Blutzuckers und Insulins während des Tagesverlaufs. Je niedriger der Blutzucker, umso geringer die Gefahr von Heißhungerattacken.

