Die 9 einfachsten Dinge, um Frauen glücklich zu machen

2. Bringen Sie sie zum Lachen

Humor ist für Frauen an einem Mann wichtiger als sein Aussehen. Folglich liegt es nahe, dass Sie sie mit Witz glücklich machen können. Aber Vorsicht: Die Kalauer sollten nicht auf ihre Kosten gehen. Nehmen Sie sich lieber selber öfter auf die Schippe. Das beweist Selbstironie. Machen Sie sich in witzigen Snapchat-Videos für die Liebste zum Affen oder schaffen Sie sich Ihre eigenen Running-Gags. Kitzeln ist auch erlaubt, aber kennen Sie ihre Grenze, sonst nervt es.

3. Mit Petting punkten

Erinnern Sie sich noch an die ersten Fummelspiele mit Ihrer Partnerin? Spulen Sie die doch einfach mal die Zeit zurück und starten Sie im Bett eine Entdeckungsreise wie Frischverliebte. Statt dabei gleich in die Vollen zu gehen, tasten Sie sich vor – und zwar sehr langsam und spielerisch. Frauen lieben es, wenn Sie Ihnen zeigen, dass ihr Partner noch so neugierig auf Ihren Körper ist, wie am ersten Tag.

4. Bringen Sie sie zum Höhepunkt

Sex ist kein Leistungssport, ein Orgasmus ist kein Muss. Da viele Frauen nur selten zum ekstatischen Höhepunkt kommen, schätzen sie es aber besonders, wenn Sie sich die Zeit nehmen, den Körper Ihrer Partnerin richtig kennen zu lernen. Damit Frauen zum Höhepunkt kommen, benötigt es viel Geschick. Erst einmal: Jede gesunde Frau kann zum Höhepunkt kommen. Die Leichtigkeit jedoch, mit der eine Frau zum Orgasmus kommt, hängt vom Alter ab: Erst ab 30 ist die weibliche Potenz auf ihrem Höhepunkt. Entspannung ist der wichtigste Faktor für den weiblichen Orgasmus. Verbreiten Sie also bloß keine Hektik und geben Sie der Frau das Gefühl, dass sie die ganze Nacht Zeit dazu hat. Ob direkt oder indirekt – an jedem Orgasmus ist die Klitoris beteiligt. Vergessen Sie also nicht, ab und an Ihre Zunge oder Finger ins Spiel zu bringen, möglichst in einem gleichbleibenden Rhythmus. Wenn Ihr Zeigefinger eindringt, biegen Sie ihn nach oben Richtung G-Punkt. Wichtig: Leben Sie sich aus und zeigen Sie Ihre Lust. Frauen erregt es sehr, wenn sie merken, was sie in Ihnen auslösen.

