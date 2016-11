Zeitmesser: Die 4 besten Uhren-Trends 2017

Uhren-Trends 2017: MRG-G1000HT von G-Shock

Ganz schön schlagfertig! Eine limitierte Modellreihe von G-Shock hat der Japaner Bihou Asano mit dem Hammer bearbeitet — Symbiose aus traditionellem Handwerk und modernster Technik

Mit Hilfe der jahrhundertealten, als Tsuiki bekannten Handwerkskunst ließen einst japanische Meister leichte, aber hochstabile Rüstungen entstehen. Dabei wird Metall mit einem Hammer und einem Pickel in seine endgültige Form gebracht und erhält durch Tausende von kleinen Schlägen seine markante Optik und die erforderliche Robustheit. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der MR-G Kollektion von G-Shock schwang der japanische Tsuiki-Künstler Bihou Asano seinen Hammer. Auf traditionelle Weise veredelte er das Gehäuse und das Armband aus massivem Titan des auf 300 Exemplare limitierten Uhrenmodells MRG-G1000HT (zirka 6200 Euro), was dem solarbetrieben Zeitmesser mit GPS- und Funksignalempfang seinen toughen Look verleiht. Bei einem derartigen Detailreichtum verwundert es nicht, dass selbst der silbergraue Farbton eine bestimmte Bedeutung hat: Er ist von Oboro-Gin inspiriert, einem speziellen Finish, das früher einmal für Verzierungen an Schwertern verwendet wurde. Eine Gravur auf der Gehäuserückseite mit Emblem und Seriennummer rundet das Meisterwerk ab.