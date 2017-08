Beliebte Sexspielzeuge: Auf diese Sextoys stehen Frauen wirklich

Häschen-Vibrator, Analplug und Feng-Shui-Liebeskugeln? Die suchen Sie in ihrer geheimen Schublade vergebens! Wir zeigen, welche Sexspielzeuge Frauen über alle Berge jagen und welche sie nie wieder hergeben

Mehr als die Hälfte aller Frauen spielt gern allein verstecken

Unter uns: Haben Sie auch schon heimlich in der Nachttisch-Schublade Ihrer Partnerin gekramt in der Hoffnung oder Sorge, ein Sextoy zu entdecken? Wenn Sie nicht fündig wurden, geht es Ihnen wie den meisten Männern. Das bedeutet aber nicht, dass Ihre Partnerin nichts mit Sexspielzeug am Hut hat. Sie versteckt es nur so gut, dass es nicht in Hände fällt, in die es nicht gehört. Nicht verwunderlich, schließlich möchten Sie auch nicht, dass die Liebste von allem weiß, was Sie heimlich anschauen oder verwenden. Zu schade, dass Sie selten einen Blick riskieren dürfen, denn von dem Lieblings-Sextoy Ihrer Partnerin könnten Sie eine Menge über ihre Vorlieben lernen. Wir machen es Ihnen jetzt ein bisschen leichter, indem wir Ihnen die liebsten Toys der Mädels näher bringen – welche Sexspielzeuge Frauen zum Gruseln finden, welche sie lieben und was Sie sich von den Lustbringern abschauen können.

Der Reiz von Sextoys: Sie sind topsecret

Spielzeug ist nicht gleich Spielzeug. Nur weil etwas vibriert, wasserfest ist und Penisform hat, ist es noch keine Orgasmusmaschine. Jede Frau hat eigene Vorlieben, doch grundsätzlich stehen Mädels selten auf solche Toys, die Männer ihnen kaufen würden. Heißt: Der geäderte Riesendildo oder die Analkette liegen vermutlich nicht im geheimen Werkzeugkasten. Und wenn doch, kommen sie selten zum Einsatz. Laut einer Studie im US-Fachmagazin The Journal of Sexual Medicine hat über die Hälfte aller Frauen schon einmal mit Sextoys gespielt. Tatsächlich liegt die Zahl wohl weitaus höher, doch die wenigsten Frauen sprechen darüber. Dildopartys sind in Wirklichkeit eher lustiger Zeitvertreib für Jungesellinnen-Abschiede als ernstgemeinter Versuch, den Rundum-Sorglos-Stimulator zu finden. Den suchen sie sich die Damen in der Regel alleine aus – das Geheime macht unter anderem den Reiz der Spielerei aus.

Beliebte Sextoys: Für jede Dame gibt es das passende Spielzeug

Hat eine Frau einmal das richtige Toy gefunden, bleibt sie ihm lange treu. Ein guter Solosex-Begleiter zeigt sich bescheiden, ist raffiniert und verlässlich. Das Toy muss niemand anderem gefallen außer der Besitzerin selbst. Es ist wie bei der Suche nach Mr. Right: Bis eine Frau das passende Spielzeug gefunden hat, probiert sie unter Umständen einiges aus. Das können auch Riesendildo oder Liebeskugeln sein. Bleibt die erwartete Befriedigung aus, versauern die Geräte bald im Schuhkarton und werden nur zu besonderen Anlässen ausgepackt – also, so gut wie nie. Doch welche Toys stehen auf der Hitliste ganz oben? Wir haben mit Frauen über ihre Vorlieben gesprochen und zeigen Ihnen, auf welche Spielzeuge Lobeshymnen gesungen werden und welche Geräte ihnen niemals unters Höschen kommen.

Sie fragen sich, zu welchen Gelegenheiten und wo eine Frau Sexspielzeuge benutzt? Eine hat es uns verraten. Dazu später mehr. Jetzt erst einmal viel Spaß beim Aufspüren der beliebtesten Mädels-Spielzeuge!