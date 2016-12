Filmhighlights des Jahres: Die besten Filme 2016 für Männer

Die besten Männerfilme 2016: Dr. Strange

Ein Magier wird Superheld

Marvels Superhelden-Universum geht in die nächste Runde. Nachdem Hulk, Captain America, Iron Man, und Thor eher mit brachialer Gewalt ganze Landstriche in Schutt und Asche gelegt haben, wird jetzt gezaubert. Der Neurochirurg Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) gerät bei der Suche nach Heilung seiner zerstörten Hände an die Magierin The Ancient One (Tilda Swinton), die ihn kurzerhand zum Zauberer ausbildet. Strange soll den fiesen Ex- Schüler des Magier-Ordens Kaecilius (Mads Mikkelsen) in Schach zu halten. Denn der will finstere Mächte aus der "Dark Dimension" entfesseln.

Fazit: Dass Dr. Strange nicht zum albernen Budenzauber wird, liegt an den atemberaubenden CGI-Effekten, sowie jeder Menge Witz und Selbstironie. Ein visuelles Meisterwerk, das sich durchaus mit Christopher Nolans Inception (2010) messen kann.