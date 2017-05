Die idealen Grilltemperaturen für Fleisch und Fisch

Wie sagen Ihnen, bei welcher Grilltemperatur Ihr Steak perfekt gelingt und wann die ideale Kerntemperatur erreicht ist

Grillen ist unser absoluter Lieblingssport im Sommer. Und dabei kommt es – wie so oft im Leben – in erster Linie auf die Technik und nicht auf die Größe (oder Preisklasse) des Grills an. Egal, ob mit Sie Holzkohle, Gas oder Smoker grillen: Die richtige Grilltemperatur ist in jedem Fall der Schlüssel zum perfekt gegarten Steak. Dabei ist nicht nur die Temperatur, die auf dem Grillrost herrscht, entscheidend, sondern auch die optimale Kerntemperatur des Fleisches. Bei welchen Temperaturen sich Fleisch und Fisch auf dem Rost am wohlsten fühlen und bei welcher Kerntemperatur welche Garstufe erreicht ist, erfahren Sie hier.

Die richtige Grilltemperatur ermitteln – so geht's

Bevor Ihr Grillgut auf dem Rost landet, muss der richtig schön heiß sein. Aber woran erkenne ich, ob der Grill die richtige Temperaturzone erreicht, um Fleisch, Fisch & Co. draufzulegen? Um zu testen, wie heiß Ihr Grill ist, gibt es verschiedene Methoden: Kugelgrills haben ein Thermometer, welches die Wärme unter dem Deckel misst und ist – je nach Modell – schon im Deckel integriert. So ein Messgerät gibt es aber natürlich auch zu kaufen. Wichtig beim Umgang mit dem Thermometer ist, dass der Fühler den Rost nicht direkt berührt. Meist ist ein sogenannter Abstandshalter im Set enthalten. Bevor Sie das Gerät verwenden, lohnt sich ein Blick in die Gebrauchsanweisung, um die maximale Hitzebeständigkeit (vorsichtshalber) zu checken. Ansonsten wird das nur ein kurzes Grillvergnügen.