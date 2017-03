Die besten 10 TV-Serien, die Sie 2017 nicht verpassen dürfen

TV-Serien 2017 für Männer: Black Sails

"Black Sails" ist fast schon ein Geheimtipp, denn nicht nur in Deutschland ging die Piraten-Abenteuerserie vor allem wegen schlechtem Marketing an den meisten vorbei, obwohl mit Michael Bay als Produzent ("Armageddon", "Pearl Harbor") und dem wunderbar unverbrauchten Setting durchaus großes Potential dahintersteckt. Zwar sollten Sie in Black Sails kein ständiges Action-Feuerwerk wie in klassischen Bay-Blockbuster erwarten, aber verstecken muss sich die TV-Serie keinesfalls. Im Gegenteil: Wer sich auch nur ansatzweise für Piratenabenteuer in der Karibik begeistern kann, sollte Black Sails unbedingt eine ehrliche Chance einräumen. Die Serie zeigt Kapitän Flints Jagd nach dem legendären Silberschatz der spanischen Schatzgalone Urca de Lima und ist quasi das Prequel zum Roman "Die Schatzinsel" von Robert Louis Stevenson, in das historische Ereignisse und Figuren wie etwa die Piraten Blackbeard und Charles Vane aus dem 18. Jahrhundert integriert werden.

Wo kann ich "Black Sails" sehen? Die ersten drei Staffeln gibt‘s im Abo bei Maxdome oder per Einzelabruf bei Amazon, iTunes, Google Play sowie im Playstation- und Microsoft-Store. Wann die vierte und letzte Staffel, die bereits am 29. Januar 2017 in den USA startete, in Deutschland zu sehen ist, steht bislang noch nicht fest.