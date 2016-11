Adventskalender-Alternativen: Die genialsten Adventskalender für die Liebste

Adventskalender für die Liebste: Just Spices: leckere Gewürze

Perfekt für Hobbyköche: Just Spices hat Gewürze aus aller Welt und kleine Küchenaccessoires in seinen Adventskalender gepackt. Am besten gleich für die selbstgemachten Lebkuchen und Weihnachtsplätzchen verwenden!

Für rund 60 Euro hier erhältlich: justspices.de