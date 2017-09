Jeans Geschichte: Die Jeans im Laufe der Jahre

Früher gehörten Jeans ins Bergwerk, heute auf die Straße. Kein anderes Kleidungsstück prägte in den letzten 100 Jahren so sehr Mode und Kultur ohne an Aktualität zu verlieren. Ein Überblick über das Leben des Denim-Klassikers

Die Geschichte der Jeans

1850 Der fränkische Auswanderer Levi Strauss fertigt Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA für die Goldgräber robuste, mit Nieten verstärkte Arbeitshosen an. 1873 meldet er seine Idee zum Patent an – die Geburtsstunde der Blue Jeans.