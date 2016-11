Moderne Technik verschmilzt mit gutem Design

Das Herz des Designs ist das Hagen Gehäuse mit dem vertrauten Aussehen einer Analog­uhr. Die Lederbänder der insgesamt 4 Modelle lassen sich leicht durch Leder-, Silikon- oder Milanaisebänder austauschen, um die Uhr perfekt dem Look des Trägers anzupassen. So zeitlos schlicht der Look ist, so modern und vielfältig sind die Funktionen unter der Oberfläche.

Je nach Wunsch misst die Hybrid-Armbanduhr Schritte und viele weitere Aktivitäten des Trägers und gleicht sie mit seinen individuellen Zielen ab. Vibrationen weisen auf neue Benachrichtigungen hin – auf Wunsch können diese Benachrichtigungen nach Wichtigkeit der Kontakte gefiltert werden.

Mit der SKAGEN Link Technologie docken Sie die Uhr an Ihr Smartphone an, können so auf Knopfdruck Fotos schießen oder die Musik steuern. Dabei synchronisiert sich die Hybrid Smartwatch drahtlos mit der Begleit­-App für iOS und Android. Die App präsentiert Benutzerdaten in einem klar designten, leicht verständlichen Format. Über Filter lassen sich Einstellungen für Benachrichtigungen, Aktivitätstracking und viele weitere Funktionen problemlos über ein benutzerfreundliches Interface verwalten. Bei Reisen durch verschiedene Zeitzonen stellen sich Datum und Uhrzeit der Connected Smartwatch automatisch ein.

Der Connected Aktivitätstracker ergänzt die Smartwatch und verfügt neben Aktivitätstracking und Schlafüberwachung ebenfalls über die SKAGEN Link Technologie, über die Sie Ihr Handy verbinden und steuern können. Der Tracker wird mit einem Lederband und einem schweißresistenten Silikonband geliefert.