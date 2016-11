Women's Health Personal Trainer: die perfekte Trainings-App für Ihre Freundin

So coachen Sie sie zu jedem Sportziel: Mit der neuen App von Women's Health hat Ihre Partnerin immer Ihren eigenen Personal Trainer dabei

Hier kommt der perfekte Trainings-Coach für Ihre Partnerin: Keine Angst, der Women's Health Personal Trainer will Ihnen nicht die Freundin ausspannen, sondern dafür sorgen, dass sie alles erreicht, was sie sich vorgenommen hat. Egal ob flacher Bauch, richtig straffe Arme oder einen noch knackigeren Po. Ob sie ein paar Kilos verlieren möchte, ihre Beweglichkeit verbessern oder sich einfach nur besser fühlen will – die Personal Trainer App nimmt sie an die Hand und zeigt den optimalen Weg zum persönlichen Ziel.

700 kostenlose Übungen

Es gibt mehr als 700 kostenlose Übungen und 150 Workouts, die von unseren Fitness-Experten entwickelt und auf Ihr individuelles Trainingsziel ausgerichtet wurden.