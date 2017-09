Mit diesen Frauen haben Männer am häufigsten Sex

Platz 8: Sex mit der Chefin

"Meier, die Bilanzen und anschließend eine Runde Sex auf meinem Schreibtisch! SOFORT!" Es mit der eigenen Chefin zu treiben klingt verlockend. Tatsächlich praktiziert hat es aber kaum einer unserer User. Magere 5 Prozent sind demnach schon einmal über den Boss hergefallen.



Der Reiz: Haben Sie sich schon einmal in der Konferenz gefragt, was Ihre Vorgesetzte drunter trägt? Gewissheit darüber zu haben, wie fest sich ihr Po unter dem engen Kostüm wirklich anfühlt und wie laut sie beim Sex mit ihnen werden kann, rettet Sie über so manches Motivationstief am Schreibtisch hinweg. Versprochen!

Das Fatale: Die Lady entscheidet am Ende des Monats darüber, wie viel Sie in der Tasche haben. Wollen Sie das wirklich?