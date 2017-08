Human Flag & Co.: So funktionieren die spektakulärsten Street-Workout-Übungen

Street-Workout-Übung: Muscle-ups

verpassen dem gesamten Oberkörper Schnellkraft

So klappt's mit den Muscle-ups:

A. Waagerechte Stange etwas weiter als schulterbreit greifen. Handflächen zeigen in Blickrichtung. Beine anwinkeln, so dass Sie in der Luft hängen.

Unser Tester: Fitness-Redakteur Nico Reiher