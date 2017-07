Tierische Lebensmittel: 10 Lebensmittel, die besonders viel Vitamin B12 enthalten

Platz 1: Leber

Leber enthält 60 bis 80 Mikrogramm Vitamin B12 pro 100 Gramm

Schon ein normal großes Rinderfilet würde ausreichen, um Ihren Tagesbedarf an Vitamin B12 zu decken. Rinderleber enhält aber gute 65 Milligramm – was passiert mit dem überschüssigen Vitamin im Körper? Keine Angst: Da Vitamin B12 zu den wasserlöslichen Vitaminen gehört, ist eine Überdosis an natürlichem Vitamin B12 – also aus Lebensmitteln – kaum möglich, da überschüssiges Vitamin B12 einfach wieder ausgeschieden wird.

Weiterer Pluspunkt: Kalbsleber und Lammleber sind ultimative Vitamin-B5-Quellen. Neben seiner Beteiligung am Fettstoffwechsel hilft das Vitamin bei der Freisetzung von Aminosäuren aus Nahrungseiweiß.