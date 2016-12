Styling-Tipp : Diese 5 Accessoires sorgen für coolen Männer Style – sofort

Kleine Accessoires können oft so einiges ausmachen und einem Look einen einzigartigen Charakter verleihen. Mit diesen 5 schnellen Mode-Tipps können auch Sie Ihr Outfit in Nullkommanichts stylischer machen

1. Männer-Accessoire für einen stylischen Look: Socken Es gibt zwei Arten von Männern: eine, die die Schublade voll mit praktisch einfarbigen Socken hat und eine andere, die Spaß daran hat, mit bunten Socken ein Statement zu setzen. Die Art von Männern, die den Mut haben, sich an bunte und gemusterte Farben heranzutrauen, wissen, dass man so einem simplen Outfit Persönlichkeit und einen individuellen Charakter einhauchen kann. Bunte Streifen oder Punkte lassen Sie im Handumdrehen stylischer wirken und zeugen außerdem davon, dass Sie keine Angst davor haben, bei Ihrem Stil auch mal etwas Neues auszuprobieren. Also seien Sie mutig und bekennen Sie Farbe!

Ein von Dave A. (@dappered.dave) gepostetes Foto am 30. Nov 2016 um 18:39 Uhr

2. Männer-Accessoire für einen stylischen Look: Manschettenknöpfe Keine Angst vor Manschetten! Sie verleihen jedem Outfit einen klassischen und gepflegten Charakter. Mit Manschettenknöpfen in Silber oder Gold sieht jeder sofort, dass Sie einen guten Geschmack haben. Dieses zeitlose Männer-Accessoire macht sich nicht nur im Büro gut und lässt Ihren Chef über Ihren stylischen Look staunen. Mit Manschettenknöpfen können Sie zu jedem Anlass jedes Outfit im Nu aufpeppen.

Ein von Wedding Editorials (@weddingeditorials) gepostetes Foto am 30. Nov 2016 um 19:46 Uhr

3. Männer-Accessoire für einen stylischen Look: Gürtel Ein schmaler Ledergürtel mit einer schlichten Schnalle kann so gut wie jede einfache Hose in einen Hingucker verwandeln. Oder für was meinen Sie sonst, sind die Riemen an Ihrer Hose gedacht? Bei einer lässigen Jeanshose darf es neben dem edlen und feinen Ledergürtel dann auch mal ein etwas massiverer und auffälligerer Gürtel sein. Auf eine Sache sollten Sie aber immer achten: Egal, für welches Modell von Gürtel Sie sich entscheiden, es sollte immer in seiner Farbe sowie Textur mit Ihren Schuhe übereinstimmen.

Ein von man | fashion | style (@man_fashion_style_) gepostetes Foto am 15. Nov 2015 um 2:52 Uhr

4. Männer-Accessoire für einen stylischen Look: Schnürsenkel So leicht kann es sei, Ihren Look stylischer zu machen: einfach die Schnürsenkel Ihrer Schuhe austauschen. Wenn Sie der Typ sind, der sowieso schon gerne knallige Schuhe trägt, halten Sie sich bei der Farbwahl Ihrer Schnürsenkel lieber ein wenig zurück. Sogar simple braune Schuhe werden mit Schnürsenkeln in Grün oder Orange zum absoluten Hingucker. Schwarze Schnürsenkel vertragen dann auch mal Neonfarben.

Ein von Zorro (@foxanddandy) gepostetes Foto am 4. Dez 2016 um 11:24 Uhr