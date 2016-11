Heiße Parfüms: Diese Düfte bringen Frauen um den Verstand

Wie Sie bei einer Frau landen? Mit dem richtigen Duft. Ein paar Spritzer dieser Parfüms reichen, um das weibliche Geschlecht für sich zu gewinnen

Liebe geht … durch die Nase. Ganz richtig gelesen. Für Frauen heißt es bei der Partnersuche: Immer der Nase nach. Eine Info, die Sie sich unbedingt zu Herzen nehmen sollten. Mit Düften beeinflussen Sie nämlich Ihre Ausstrahlung. Es sollte aber nicht einfach irgendein Parfüm sein. Wir haben bei Duftexpertin Stefanie Renchen nachgefragt und zeigen Ihnen, welche Düfte Frauen schwach werden lassen:

1) Orientalisch holzig

Verführung pur gibt es durch orientalisch-holzige Duftnuancen wie Moschus oder Sandelholz. Ihnen wird eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt, der jede Frau verfällt. Denn holzige, leicht fruchtig-süße Noten machen Sie geheimnisvoll. Gleichzeitig stehen diese Noten für geballte Männlichkeit, Souveranität und Verführung. Eine Mischung, der keiner Frau standhält.

Moschus: Moschus ist Erotik pur! Seiner aphrodisierenden Wirkung verfällt wohl jede Frau. Moschus versprüht eine holzige, leicht fruchtige Note, die Verführung und vor allem Männlichkeit ausstrahlt.

Amber: Ein zarter Duft, mit dem Sie die Frauenherzen im Nu erobern. Holzig, süß, warm und erdig. Eine Mischung, die voller Sinnlichkeit steckt.

Sandelholz: Eine Holz-Note mit geradezu erregender Wirkung. Der herb-süße Charakter macht Sie geheimnisvoll – und darauf stehen Frauen!

Parfüm Beispiele:

Floris No. 89: Ein Duftklassiker, der schon seit 1951 Frauenherzen schneller schlagen lässt.

Aqua di Parma Colonia Oud: Sinnlichkeit und Männlichkeit liegt hier in der Luft.

2) Sportliche Frische

Frauen wollen Männer, die wissen, was sie wollen. Ehrgeizig, zielstrebig und voller Energie. Das verbinden Frauen mit so genannten Chypre Düften und lassen sie dahin schmelzen. Denn die frischen Noten erinnern das weibliche Geschlecht an einen sportlich frischen Kerl, der eine unglaubliche Eleganz ausstrahlt. Charakteristisch für diese Gruppe sind Bergamotte und Patchouli:

Bergamotte: Klar, frisch und spritzig belebt der Duft der Bergamotte die Sinne. Auf das weibliche Geschlecht wirkt diese Mischung geradezu magisch anziehend. Der erfrischende Charakter strahlt Energie und Power aus. Und an was denken Frauen da? An Erfolg natürlich! Und dass das ankommt, ist wohl schon länger bekannt.

Patschuli: Der exotisch-orientalische Geruch lässt Sie geheimnisvoll und verführerisch wirken. Patschuli hat eine anregende Wirkung auf Frauen und strahlt pure Sinnlichkeit aus. Die süßlich-erdige und waldig-holzige Note lässt SIE dahinschmelzen.

Parfüm Beispiele:

Giorgio Armani Aqua di Giò: Frische Natürlichkeit, die Sie auf Frauen gleichzeitig stark und einfühlsam wirken lässt.

Bottega Veneta Pour Homme Essence Aromatique: Die Mischung aus Sinnlichkeit und Frische zieht Frauen magisch an.