Habe ich Mundgeruch? 7 Tipps gegen schlechten Atem

Mundgeruch ist unangenehm, häufig hartnäckig und betrifft fast jeden einmal im Leben. Unser Selbsttest sowie diese Lebensmittel und Tipps helfen gegen schlechten Atem

So darf ein Wochenende beginnen: Ihre Freundin wartet auf der Couch auf Sie. Doch als Sie zum Kuss anrücken, sagt sie plötzlich: "Putz dir die Zähne." Der Fluch des schlechten Atems. Halitosis, wie Mundgeruch medizinisch bezeichnet wird, stellt aber nicht nur die etablierte Liebe auf die Probe. Es ist auch Date-Killer Nummer 1. Die hübsche Lady im Club mag noch so verführerisch an Ihrem Ohr knabbern, hat sie schlechten Atem, überkommt Sie der Würgereiz. Mundgeruch ist leider nur schwer zu ignorieren.