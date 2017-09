Warum Sie Ihre Hoden monatlich abtasten sollten

Hodenkrebs ist die häufigste Krebsart bei Männern zwischen 25 und 45 Jahren. Zur Früherkennung sollten Sie regelmäßig Hand anlegen. Eine Anleitung, wie Sie die Hoden richtig abtasten

Wie oft im Jahr nehmen Sie Ihre Hoden in die Hand? Diese Frage ist ernstgemeint. Denn vermutlich tun Sie es seltener, als es Ihrer Gesundheit guttut. Wer regelmäßig wenige Sekunden dafür aufwendet, seine Hoden abzutasten, kann mögliche Veränderungen im Gewebe frühzeitig erkennen. "Bösartige Hodentumoren gehören zu den häufigsten Krebserkrankungen bei jungen Männern", erklärt Hans-Christian Schuppe, Professor für Andrologie am Universitätsklinikum Gießen. Jedes Jahr erkranken rund 4000 Männer in Deutschland an Hodenkrebs. Die Hälfte aller Fälle sind zwischen 20 und 34 Jahre alt.

Warum Sie die Hoden ab jetzt regelmäßig abtasten sollten

Für Frauen ist es selbstverständlich, dass sie in regelmäßigen Abständen ihre Brüste auf Veränderungen abtasten. Spätestens beim ersten Frauenarztbesuch werden sie auf den Selbst-Check zur Brustkrebsvorsorge aufmerksam gemacht. Bei Männern gibt es nach der Untersuchung durch den Kinderarzt keine regelmäßigen Kontrollen mehr, welche die Genitalien einbeziehen. Als es die Wehrpflicht noch gab, wurden oft erst bei der Musterungsuntersuchung Auffälligkeiten des Hodens entdeckt. "Das war eine Art 'Filterfunktion'. Die Untersuchung und Früherkennung auf Prostatakrebs ist gesetztlich geregelt. Jeder Mann soll sich ab 45 Jahren einer Kontrolle unterziehen. Anders bei Hodenkrebs: Es gibt hier kein etabliertes Früherkennungsprogramm", so Prof. Schuppe. Der Grund, wieso der Krebs oft erst spät entdeckt wird, liegt also meist daran, dass viele Männer nicht wissen, dass sie ihre Hoden abtasten sollten. Das ist aber wichtig, denn je früher Hodenkrebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Die sind positiv: 95 Prozent aller Betroffenen wird wieder gesund.

