Edle Feinstrickpullover verstehen sich mit lässiger Jeans ebenso gut wie mit einer Anzughose. Die feinen Naturfasern neigen nicht zum Pilling, sind geruchsresistent und langlebig. Wie wär's mit einem dieser edlen Herren-Pullover?

Pullover Trend: Edler Strickpullover für Herren

Eleganter Rollkragen-Pullover in Taupe, mit Stretch-Anteil für angenehmen Tragekomfort, von McNeal, um 30 €. Auberginenfarbene Hose aus Wolle plus Kaschmir-Anteil, mit Bügelfalte von Digel, zirka 100 €. Ledergürtel von Tiger of Sweden, etwa 90 €