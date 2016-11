Bei den Ford Performance Days in Bad Driburg konnten 30 Teilnehmer den Ford Mustang auf der Rennstrecke mal richtig ausfahren. Men's-Health-Leser Stephan Hermanski aus Brühl und Sebastian Preißner aus Neuss waren dabei

Etwas zögerlich nimmt Stephan Platz hinterm Lenkrad. Doch die Silhouette des galoppierenden Ponys auf der Prallplatte zaubert ihm ein Grinsen ins Gesicht. Ein Druck auf den Startknopf, und der 5-Liter-Motor mit 421 PS und einem Drehmoment von 530 Nm erwacht zum Leben. Der blubbernde Sound des Achtzylinders massiert ihm den Magen. Vor ihm wölbt sich eine schier endlose Motorhaube. Dahinter erstreckt sich der staubtrockene Asphalt der Rennstrecke Bilster Berg: 4,2 Kilometer mit 70 Metern Höhenunterschied, blind anzufahrenden Kuppen und tückischen Wellen. Stephan betätigt kurz die Schaltwippe am Lenkrad und gibt Gas. Wie an einer Schnur gezogen zieht der race-rote Ford Mustang davon. Der Spaß beginnt!

Stephan hat Glück gehabt: Er hat die Teilnahme an den Ford Performance Days bei einer Aktion von Men’s Health gewonnen. Normalerweise müsste er dafür 990 Euro auf den Tisch legen. Aber unter Tausenden von Bewerbern wurde sein Name gezogen, und so kann er nun als einer von 30 Teilnehmern 24 Stunden lang den Ford Mustang auf einer spektakulären Rennstrecke hautnah erleben. Doch vorher wurden er wie auch der zweite Men’s-Health-Gewinner, Sebastian Preißner aus Neuss, erst mal richtig verwöhnt. Im luxuriösen Hotel „Gräflicher Park Grand Resort“ in Bad Drieburg gab es am Abend ein gemeinsames Barbecue im Restaurant „Pferdestall“, und am nächsten Morgen wurde bei einem breiten Frühstück Energie für den Tag getankt.